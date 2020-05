"Live – Non è la D’Urso", Jessica Mazzoli contro la madre di Morgan

Jessica Mazzoli è l’ex compagna del famoso cantante Morgan (pseudonimo di Marco Castoldi), da cui ha avuto una figlia: Lara. I rapporti tra i due non sembrano essere dei migliori: dopo lo sfratto del cantante avevano avuto modo di riavvicinarsi ma in questo momento la situazione sembra essere di nuovo peggiorata.

L’ex concorrente del reality show “Grande Fratello Vip“ Jessica Mazzoli ieri sera, domenica 24 maggio, è stata infatti ospite del programma televisivo in onda su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso” ed ha avuto modo di confrontarsi con la madre di Morgan, Luciana, per chiarire alcune dichiarazioni fatte in questi giorni.

La Mazzoli nei giorni scorsi ha infatti accusato la madre dell’ex compagno di non essersi mai interessata alla nipote, la piccola Lara, nata sette anni fa. I toni del confronto sono stati molto accesi: Jessica ha infatti rinfacciato all’ex suocera di non aver mai voluto instaurare un rapporto con Lara e ha inoltre dichiarato di non avere apprezzato le dichiarazioni fatte dalla signora nel corso di un’intervista, in cui parlando delle figlie di Morgan ha definito la bambina “la sarda“, senza riferire il suo nome.

Dichiarazione che secondo Jessica avrebbero molto ferito la piccola. I toni della ragazza sono stati però molto accesi ed aggressivi, tanto da far preoccupare la conduttrice Barbara D’Urso, che ha sottolineato alla giovane la necessità di doversi calmare a meno di non voler interrompere l’ospitata.

Queste le parole della conduttrice: “Non stai usando l’atteggiamento giusto. Spero che tu abbia messo Lara a dormire. Adesso basta altrimenti la finiamo qua”. La mamma di Morgan, dopo aver pianto per le accuse ricevute con tale enfasi, ha comunque prontamente risposto, sottolineando come a suo avviso Jessica sia falsa, visto che l’ha sempre insultata ed è andata molte volte a Milano senza però mai farle incontrare la nipotina.