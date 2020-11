Live – Non è la D’Urso, Gabriele Rossi parla di Gabriel Garko: "Prima di metterci insieme siamo stati amanti"

In questi anni per i settimanali di gossip Gabriele Rossi è stato uno degli amici speciali di Gabriel Garko. Tuttavia, durante il coming out dell’ex conduttore del Festival di Sanremo fatto da Silvia Toffanin nei salotti di Verissimo, Garko rivela di aver avuto una storia d’amore con lui.

Gabriele Rossi non ha mai voluto commentare le parole di Garko in televisione, ma nella giornata del 1° ottobre ha deciso di rilasciare un’intervista nella trasmissione Live – Non è la D’Urso. In questa circostanza dichiara alcuni retroscena sul loro rapporto, svelando che si conoscevano già da molto tempo.

Le parole di Gabriele Rossi

Come riporta il sito “Leggo”, la prima volta che si sono conosciuti è stato nel 2007, quando entrambi hanno recitato sul set della seconda edizione de “L’onore e il rispetto“: “Ho conosciuto Gabriel che avevo 19 anni e già allora fummo amanti, per 5 mesi. Eravamo entrambi fidanzati. Gabriel aveva 36 anni e le sue fiction portavano ascolti stratosferici, il suo essere quindi era molto ingombrante. Io ero giovane e, nonostante il contatto ravvicinato, la sua vita, il suo mondo mi faceva paura”.

I due poi si sono incontrati nuovamente dopo circa dieci anni, in cui si sono promessi di vivere la loro relazione in maniera più libera: “L’ho amato tanto, ci siamo lasciati e siamo comunque rimasti amici. Ma non è stato facile. Siamo riusciti a restare in buoni rapporti perché l’ho voluto fortemente e quindi sforzandomi tanto e a caro prezzo sono riuscito a fargli capire delle cose che non riuscivo quando eravamo fidanzati”.

Infine arriva una sorpresa per Gabriele Rossi, poiché Gabriel Garko ha voluto rilasciare un video messaggio per lui. L’attore ringrazia nuovamente il suo ex fidanzato per essergli stato vicino in questi anni, rivelando di essere sicuro che se avesse bisogno di lui alle quattro di mattina potrebbe chiamarlo.