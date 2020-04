Live – Non è la D’Urso, Fiordaliso in lacrime ricorda la madre: "È morta a causa del Coronavirus"

Nella giornata del 2 aprile, con un tweet sul suo profilo ufficiale, la cantante Marina Fiordaliso ha rivelato di aver perso la madre a causa del Coronavirus. Il tutto viene poi riconfermato dalla diretta interessata nella sua intervista a “La vita in diretta“, il rotocalco di attualità condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini su Rai 1.

In questa circostanza ha dichiarato che la madre si è ammalata i primi di marzo, e dopo alcuni giorni è stata ricoverata in ospedale: “Il 19 l’ho persa, senza più vederla. Questa malattia è una delle cose più brutte che possa succedere a un familiare, perché spariscono e non li vedi più. Non ci puoi più essere, non li puoi accompagnare”.

Le parole di Fiordaliso da Barbara D’Urso

La cantante ha rilasciato una intervista anche a “Live – Non è la D’Urso” nella giornata del 5 aprile. Fiordaliso, come fatto in Rai, decide, in lacrime, di ricordare la madre: “Stavo male anch’io. Per 11 giorni non ho sentito mia madre e poi ho ricevuto una chiamata. Mia madre non aveva nessun tipo di patologia. È la modalità con cui ti portano via i tuoi cari che è terribile”.

Fiordaliso dichiara che la madre qualche giorno prima di ammalarsi è andata in un tabacchino per giocare al Lotto e probabilmente in questo luogo, per colpa di uno starnuto, avrebbe contratto il Coronavirus. Per questo motivo, l’artista consiglia a tutti di restare a casa con l’obiettivo di ridurre al minimo possibile il contagio.

Oltre alla madre, anche il papà di Fiordaliso il signor Aldo di 91 anni, ha contratto il Coronavirus, ma fortunatamente è riuscito a sconfiggerlo. Per la cantante invece la situazione sembra sotto controllo, nonostate abbia deciso di sottoporsi ad un altro tampone per avere la sicurezza sul suo stato di salute.