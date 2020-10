Live – Non è la D’Urso, Fabrizio Corona in maniera furente risponde a Nina Morić: "È una psicopatica"

La showgirl Nina Morić in questi giorni ha pubblicato degli audio molto importanti sul suo profilo Instagram. In questa clip di circa sei minuti si può ascoltare nella prima parte il suo ex fidanzato, Fabrizio Corona, mentre la minaccia di prendergli la testa e fracassarla contro un angolo.

Successivamente si ascolta anche una conversazione con Carlos Maria, in cui il neo 18enne dichiara di voler andare a vivere con lei e di essere stato minacciato dal padre di restare sotto la sua tutela. Dopo un periodo di silenzio Fabrizio Corona decide di farsi intervistare da Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso in cui si scaglia pesantemente contro la sua ex compagna.

Le parole di Fabrizio Corona

Nelle prime battute l’ex re dei paparazzi spiega i motivi per cui ha deciso di rispondere pubblicamente a Nina Morić: “Alla luce di quello che ha fatto quella psicopatica da manicomio, sono costretto a dover raccontare una parte di una storia, quello che è successo è vergognoso non solo da parte sua, ma dall’avvocato che deve essere radiato”.

La conduttrice gli fa sentire l’audio pubblicato dalla showgirl in cui si sente chiaramente Fabrizio Corona minacciarla di ucciderla. L’ex “re dei paparazzi” conferma questa versione, sottolineando però che non l’avrebbe mai fatto giacché non vorrebbe rischiare altri 30 anni di galera.

Corona poi, come riporta testualmente il sito “Leggo”, racconta per la prima volta del ricovero di Carlos Maria: “Se lo sono portati tre mesi a Zanzibar, lei e Favoloso, alle 6.30 del mattino mi sono venuti a bussare in cella e mi hanno detto che mio figlio era stato ricoverato. Era la famosa storia della lite di Favoloso e delle botte a Nina. Una madre che manda un audio di un bambino che sta male è da rinchiudere in manicomio. Quello lì è un audio di una che ha chiamato suo figlio malato mentre delirava e lo ha postato”.

Nel corso della diretta Nina Morić ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona pubblicando alcune prove su Instagram (che poi sono state cancellate dalla diretta interessata). In trasmissione gli hanno fatto notare questo particolare, ma Corona ha rivelato di essere poco interessato a quello che fa lei.

Nei giorni scorsi, con un video su Instagram per avvisare i suoi amici più cari, ha dichiarato di avere il Covid-19. Sollecitato da Barbara D’Urso svela di non sentirsi debole fisicamente, anche se per un paio di giorni non è riuscito a percepire nessun tipo di sapore e odore.

Il confronto tra Barbara D’Urso, Fabrizio Corona e con gli ospiti in studio dura molto più del previsto, costringendo la conduttrice a chiudere il collegamento interrompendo così a metà il suo racconto concludendo in questa maniera: “Hai detto delle cose molto forti da cui ovviamente mi dissocio”.