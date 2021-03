"Live – Non è la D’Urso", Antonella Elia perdona parzialmente Pietro Delle Piane

La relazione tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finita nei mesi scorsi, nonostante i due abbiano provato in ogni modo a ritornare nuovamente insieme. I due infatti non sono riusciti a superare la dura prova di “Temptation Island“, con l’attore che durante la sua permanenza in Sardegna si è avvicinato a una delle tentatrici del programma.

Ovviamente Antonella Elia non ha per nulla apprezzato la poca capacità di Pietro Delle Piane di resistere alle tentazioni del reality show e, per questo motivo, durante il falò di confronto decise di chiudere definitivamente la relazione. Tuttavia, sin da subito, l’ex valletta di Raimondo Vianello rivela di sentirsi molto vicina a Pietro, e per questo motivo non esclude un ritorno di fiamma per il futuro.

Il faccia a faccia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Quindi nonostante alcuni rumor, la Elia e Pietro non sono ancora ritornati insieme. L’opinionista del “Grande Fratello Vip”, nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso“, decide di perdonare parzialmente il suo ex fidanzato, rivelando di tenerci ancora a lui con una confessione molto hot.

Come riportato dal sito “Today“, ammette di averlo incontrato in questi giorni: “Io sono ancora innamorata, mi piace tanto. Gli uomini sono così noiosi, Pietro no. Qualche giorno fa ci siamo incontrati dopo due mesi e mezzo in cui non gli ho parlato, ho ceduto, ma non è successo niente”.

Pietro prova a chiederle scusa per alcuni comportamenti avuti in passato, rivelando che a “Temptation Island” ha provato a giocare in attacco evitando così di essere attaccato. La Elia quindi comincia a sciogliersi, ammettendo di aver bisogno di lui nella vita, anche se non sa ancora in quale ruolo. Nella parte finale, stuzzicata da Barbara D’Urso, la showgirl fa una confessione hot: “Ci siamo già dati un bacio, è il mio tro**amico!”.