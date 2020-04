"Live – Non è la D’Urso", Aída Nízar smentisce il suo arresto

Secondo le notizie della stampa spagnola, notizie poi riportate anche in Italia, Aída Nízar è stata arrestata per aver minacciato il suo fidanzato con un coltello. Tutto sarebbe accaduto durante una lite furibonda tra lei ed il proprio compagno Fernando, con il quale sta trascorrendo la quarantena insieme a Madrid.

In quella circostanza, Aida avrebbe estratto un coltello, minacciando il suo compagno di cacciarlo fuori di casa. A sentire questa furibonde lita sarebbero stati i vicini, che avrebbero chiamato immediatamente la polizia, che dopo aver posto resistenza, è stata portata via e rilasciata in seguito a un lungo interrogatorio.

Le parole di Aída Nízar

Intervistata, in collegamento via Skype, durante la trasmissione “Live – Non è la D’Urso“, l’ex concorrente del “Grande Fratello Nip” smentisce questo suo arresto, dichiarando di essere stata vittima dell’ennesima fake news, ricordando successivamente a Barbara D’Urso di essere stata presa di mira numerose volte in passato.

Successivamente ha parlato della presunta violenza nei confronti del suo fidanzato, rivelando in lacrime: “Lui è l’amore della mia vita. Noi siamo stra felicissimi. Non ci sono gossip, non ci sono notizie. Qualcuno che non mi vuole bene ha inventato una bugia, che mi ha ferito. Perché questo appartiene al mio compagno, all’amore della mia vita. E su questo non si gioca”.

Barbara D’Urso dichiara che le ultime notizie uscite sul suo conto sono gravissime, poiché si parla di violenza con l’uso di un coltello. La conduttrice quindi si domanda come abbiano fatto i giornali ad inventarsi una notizia del genere, così discriminatoria nei suoi confronti. Ma la spagnola resta sui suoi passi, rivelando che non è successo mai nulla di violento con il suo fidanzato.

Aida definisce la loro coppia praticamente perfetta, che fa onore all’amore vero: “Mi hanno detto tantissime bugie in passato, ma queste fanno tantissimo male perché lasciano una traccia”. Infine Aída Nízar rivela che in Spagna ha rifiutato tantissime proposte televisive, poiché non vuole fare un teatrino sopra a questa fake news e soprattutto perché il suo fidanzato odia i gossip.