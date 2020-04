Aida Nizar arrestata: l’ex gieffina avrebbe minacciato il compagno con un coltello

Aida Nizar, ex gieffina e volto noto della tv spagnola, è stata arrestata in seguito ad una violenta lite avuta con il compagno, che sarebbe stato minacciato dalla showgirl con un coltello, per poi essere stato cacciato fuori dall’abitazione.In molti ricorderanno l’esuberanza della Nizar mostrata non solo durante le ospitate nei programmi di Barbara D’Urso – “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” – ma anche durante la sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà del Grande Fratello 15.

Chissà se è stata proprio la sua esuberanza e la difficoltà a gestire le sue performance in video che hanno portato la Nizar lontano dalla tv italiana. Stando a quanto riportato dal giornale spagnolo La Vanguardia, le forze dell’ordine spagnole sono state costrette negli ultimi giorni ad un intervento per far cessare la lite tra la Nizar ed il suo compagno, quindi sembra che l’ex gieffina sia stata arrestata e portata in caserma per accertamenti.

Aida Nizar arrestata dopo la violenta lite con il compagno

La polizia avrebbe quindi trattenuto la showgirl per parecchie ore. Non è dato sapere se al momento il compagno della Nizar abbia sporto denuncia contro la donna. Stando a quanto dichiarato, i due stavano trascorrendo insieme la quarantena, condividendo quindi lo stesso appartamento.

Ma qualcosa evidentemente è andato storto, tanto da far infuriare la Nizar, fino al punto di perdere completamente la testa. Sembra che all’origine del litigio ci siano dei futili motivi. Dopo aver minacciato il compagno con un coltello da cucina, la Nizar sembra abbia costretto l’uomo ad uscire di casa, rifiutandogli la restituzione delle sue cose.

Una volta arrivate le forze dell’ordine, sembra che l’ex gieffina si sia pure rifiutata di aprire ai poliziotti. Dopo essere stata portata nella stazione di polizia del quartiere di Hortaleza, a Madrid, e stata poi rilasciata. Considerato il comportamento della Nizar, non si esclude che la polizia possa agire d’ufficio contro la showgirl.

Stando ai rumors la Nizar non viveva un rapporto sereno con il compagno Fernando. Era da tempo che non si avevano più notizie di Aida, infatti l’ultima volta è stata a gennaio quando aveva pubblicato un post su Instagram dove annunciava la decisione di non voler più fare reality, a causa dei pochi compensi. Ma di lei si ricordano in tanti anche per il bagno in una delle tante fontane di Roma, in barba a tutti i divieti locali.