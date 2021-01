"L’isola dei famosi", ultime indiscrezioni sul cast e sulla messa in onda

La prossima edizione de “L’Isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi, dovrebbe iniziare i primi di marzo, quindi pochi giorni dopo l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“. Attualmente, per quanto concerne il cast del reality show ambientato in Honduras, circolano numerosi nomi, anche se mancano le ufficialità che dovrebbero arrivare comunque a breve.

Partendo dai nomi che dovrebbero affiancare Ilary Blasi, negli ultimi giorni si è ritornato a parlare della coppia di opinionisti formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, entrambi concorrenti molto amati del GF Vip. Per il ruolo di inviato a Cayo Cochinos invece ci dovrebbe essere Aurora Ramazzotti, figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker.

Tutta l’attenzione del pubblico da casa però è indirizzata sul cast, che dovrebbe essere importante dopo gli ultimi flop registrati dalle ultime edizioni “L’Isola dei famosi”. Attualmente i favoriti per far parte della trasmissione sono Giorgio Manetti, Nicola “Sirius” Vivarelli e Andrea Cerioli, tutti provenienti dalla trasmissione di “Uomini e Donne”.

Uno degli ultimi nomi usciti è quello di Giovanni Ciacci, ex opinionista di “Detto Fatto”, che ora lavora per le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. L’esperto di moda non è nuovo in questi programmi e, secondo le ultime indiscrezioni, starebbe prendendo sul serio la proposta fattagli da Mediaset.

Tra i rifiuti invece si contano quelli di Jill Cooper, conosciuta per aver fatto parte del cast di “Detto Fatto” come tutor di fitness, e quello di Garrison, ex professore di “Amici” di Maria De Filippi. Su Instagram invece arriva la smentita di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia su una loro possibile partecipazione. Intanto secondo il sito “Gossip e Tv” la rete, dopo l’ottimo successo ottenuto dall’ultimo “Grande Fratello Vip”, vorrebbe mandare in onda il reality show due volte alla settimana.