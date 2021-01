"L’isola dei famosi", Tommaso Zorzi e Stefania Orlando possibili opinionisti: l’inviato potrebbe essere Aurora Ramazzotti

Nonostante i numerosi rinvii e le molte incertezze, la prossima edizione de L’isola dei famosi si farà. Fino a questo momento l’unica certezza è la presenza di Ilary Blasi come conduttrice, che quindi ritorna al timone di un reality show dopo l’esperienza positiva fatta al Grande Fratello Vip insieme ad Alfonso Signorini.

Per i concorrenti circolano invece alcuni nomi, come quello di Giorgio Manetti, conosciuto per aver partecipato al trono di Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Gemma Galgani. Dalla stessa trasmissione potrebbe arrivare anche Nicola “Sirius” Vivarelli, mentre si sta lavorando per convincere Gilles Rocca, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Intanto, secondo le ultime voci rilasciate dal sito “Tv Blog“, la rete starebbe facendo di tutto per portare come opinionisti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due, che hanno stretto un bel legame di amicizia nella Casa del Grande Fratello Vip, sarebbe sicuramente una coppia gradita per i fan del reality show.

Sul sito si può leggere che: “Al momento gli opinionisti non sono stati ancora scelti, ma prende sempre più piede la coppia composta da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che già si conoscono molto bene”. La preferenza comunque ricadrebbe su Alessandra Mussolini, e quindi Stefania e Tommaso potrebbero far parte del cast solo dietro a un “no” dell’ex concorrente di Ballando con le stelle.

Per il ruolo da inviato nelle ultime settimane si è parlato di una possibile conferma per Alvin, che conosce sia Alessia Marcuzzi che le dinamiche de L’isola dei famosi. Ma a quanto pare gli autori starebbero sondando il terreno anche per Aurora Ramazzotti, che conosce molto bene Tommaso Zorzi.

Infatti l’ex concorrente di Riccanza, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti nella Casa, ha parlato del suo rapporto con Aurora: “Lei sa tutto di me, e io so tutto di lei. Stiamo anche fino alle 2 del mattino sul divano a parlare dei nostri sbattimenti. Ci sono rapporti in un modo e in un altro”.