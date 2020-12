"L’Isola dei famosi", Pietro Delle Piane si candida: "Voglio staccare dalla mia situazione sentimentale"

Negli ultimi giorni Antonella Elia, attuale opinionista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip” insieme a Pupo, ha ufficialmente annunciato la fine della relazione tra lei e Pietro Delle Piane. Entrambi hanno iniziato a far parlare di loro durante un’ospitata dell’attore nella quarta edizione del GF Vip, in cui la sua ex ne prese parte come concorrente.

In seguito, come coppia, sono sbarcati nel reality show estivo “Temptation Island” presentato da Filippo Bisciglia. Qui, dopo alcuni comportamenti ritenuti poco idonei da Antonella Elia, la showgirl decide di lasciare il suo fidanzato per poi cambiare idea nel giro di poche settimane.

Il desiderio di Pietro Delle Piane

Nella sua ultima ospitata a “Domenica Live“, trasmissione di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, l’attore dichiara di aver deluso profondamente Antonella Elia. Pietro non sembra voler entrare nei particolari di questa vicenda, ma esclude immediatamente che si tratti di un tradimento con un’altra donna. La faccenda, almeno per l’attuale opinionista del GF Vip, sembra essere totalmente chiusa dal momento che da “Verissimo” ha escluso un possibile ritorno di fiamma.

Pietro Delle Piane vorrebbe riconquistare la sua ex fidanzata, ma a quanto pare ogni tentativo da lui fatta sembra essere stato del tutto inutile. L’attore, intervistato dal settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, dichiara di voler far parte de “L’Isola dei famosi” per allontanarsi dai problemi: “Se avessi l’opportunità di andare potrei staccare la spina andando a L’Isola dei Famosi, lasciare l’Italia e la situazione sentimentale in cui mi trovo ora”.

Soffermandosi sulla storia d’amore oramai naufragata Pietro ammette: “Stiamo soffrendo entrambi vorrei che ci incontrassimo per guardarci negli occhi e decidere insieme il da farsi. Bisogna darci un’altra possibilità, abbiamo passato un anno molto complicato. È sempre stato un rapporto tormentato, anche se piacevole”. Per il momento però Antonella Elia non sembra essere intenzionata a fare un altro passo indietro.