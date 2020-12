"Domenica Live", Pietro Delle Piane cacciato di casa da Antonella Elia: interviene la polizia

Che Pietro Delle Piane e Antonella Elia si fossero lasciati era cosa nota, visto che lo aveva annunciato proprio lei nel corso di una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 5, di cui è una delle opinioniste assieme al veterano Pupo. Alfonso Signorini, che era già al corrente della notizia, non ha infierito né ha chiesto nulla, ma dalla faccia di Antonella era abbastanza chiaro che stesse soffrendo.

Pietro e Antonella si erano già lasciati una prima volta al falò di confronto di “Temptation Island“, lo scorso giugno. A prendere la decisione era stata lei, dopo che aveva visto dei filmati in cui l’uomo non solo baciava una tentatrice (il bacio non si vedeva, ma lui confessava il “fattaccio” all’amico Lorenzo Amoruso), ma parlava malissimo di lei, definendola sostanzialmente una donna sola che nella vita non aveva concluso nulla, né era riuscita a formarsi una famiglia.

Parole che comprensibilmente avevano ferito Antonella, la quale era stata irremovibile nel non voler tornare sui suoi passi. Per lo meno non al falò, perché successivamente la coppia si è riavvicinata e ha ripreso a frequentarsi: a luglio la Elia e Pietro, infatti, sono stati fotografati insieme al mare e, anche se tra loro c’era una certa distanza, lui appariva molto sorridente e felice di stare con lei.

E poi all’improvviso l’annuncio inaspettato al GF Vip 5. A spiegare meglio cosa è successo ci ha pensato Pietro, che domenica 6 dicembre è stato ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live“. L’uomo ha ammesso di essere stato mandato via di casa dalla compagna ma ha confessato che, nonostante si siano nuovamente lasciati, lui ci spera ancora e vorrebbe tornare con lei. Ma Barbara aveva in serbo per lui una delle sue buste shock.

Nella busta c’era la testimonianza di un uomo che ha assistito – e ripreso – la scena di Antonella che buttava fuori di casa Pietro, nonché l’intervento della polizia. Inizialmente l’attore si è giustificato affermando che la polizia è arrivata perché, avendo lui lanciato l’iPhone contro il muro, questo si è collegato per sbaglio con le forze dell’ordine. Poi ha ammesso che la polizia è stata invece chiamata in seguito a una lite molto forte, e che per volere di Antonella son stati gli agenti ad accompagnarlo alla porta.