L’isola dei famosi, nutrizionista attacca il programma: "Si rischia l’anoressia"

La perdita di peso tra i naufraghi nelle scorse settimane ha fatto molto preoccupare i telespettatori da casa. Tra i concorrenti dimagriti in maniera fin troppo veloce troviamo Awed con i suoi 16 kg insieme a Roberto Ciufoli, Valentina Persia con 15 kg, mentre Isolde Kostner è scesa sotto i 50 kg. A complicare la situazione è stata l’incapacità dei naufraghi nell’arte della pesca, quindi saziarsi solamente di pasta e cocco ha velocizzato il loro dimagrimento.

Nelle ultime settimane, anche a causa delle critiche, gli autori hanno iniziato ad aiutare i naufraghi dando loro più riso, come nella scorsa diretta ove Ignazio Moser grazie alla sua rasatura dei capelli è riuscito a sfamare tutti per una settimana. Awed invece, nelle scorse dirette , ha ricevuto sempre delle sorprese “extra”, come il cibo della madre spedito in Honduras.

Un famoso nutrizionista attacca gli autori

Nicola Sorrentino, nutrizionista dei vip conosciuto per essere stato ospite negli studi di “Pomeriggio Cinque” e “Mattino Cinque” condotti rispettivamente da Barbara D’Urso e Federica Panicucci, ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo TV” diretto da Riccardo Signoretti, in cui parla dei concorrenti de “L’isola dei famosi”.

Secondo il nutrizionista, come riportato testualmente dal sito “La nostra Tv“, comportandosi in questa maniera gli autori stanno mettendo a rischio la forma fisica dei naufraghi in Honduras: “C’è un problema di salute per i naufraghi perché mangiando solo riso e pesce non hanno alimenti per stare bene a sufficienza. Si tratta di un programma diseducativo. È un pericolo per chi guarda, che potrebbe emularli. Qui si rischia l’anoressia”.

Per Alessandro Cecchi Paone invece, sempre intervistato nel settimanale di gossip, ha svelato che durante la sua doppia avventura a “L’isola dei famosi” non si è mai lamentato della mancanza di cibo e nonostante abbia perso 15 kg sta ancora in splendida forma.