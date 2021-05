"L’isola dei famosi", il dimagrimento dei naufraghi: Awed e Cerioli hanno perso 16 chili

Questa edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, sta facendo perdere kg a tutti i naufraghi presenti in Honduras. I concorrenti infatti, a causa della scarsa abilità a pescare, stanno diventando pelle e ossa.

La persona che sta facendo più preoccupare riguardo al suo peso è stato sicuramente Awed, che come mostrato da alcune fotografie circolate sul web (visibile tra l’altro anche durante la diretta) ha perso troppi kg in circa un mese. Per questo motivo viene costantemente aiutato dagli autori de “L’isola dei famosi”, ove in un modo o nell’altro lo fanno spesso mangiare.

Il calo di peso dei naufraghi

Partendo proprio da Awed, come riportato dal sito “Fanpage”, lo youtuber ha perso ben 16 kg arrivando dai suoi 75 kg di partenza agli attuali 59 chili. Proprio durante l’ultima diretta, ironizzando con la conduttrice e gli altri naufraghi presenti in Honduras, rivela che ormai non ha più nulla da dimagrire.

Invece Andrea Cerioli, che a causa della fame si rifiuta di fare la prova immunità concedendo la vittoria a tavolino a Matteo Diamante, è sceso dagli 80 kg a 64 kg. Per Valentina Persia invece i chili persi sono 15, uno in meno da Awed e Andrea Cerioli, arrivando a pesare dai 75 ai 60 kg, e anche lei come mostrato durante il daytime sta patendo molto la fame.

Per la neo entrata Isolde Kostner, ove al momento sembra la più forma come dimostrato dalle ultime vittorie nelle prove leader, i kg persi sono 10, arrivando dai 60 ai soli 50. Sotto i 10 kg persi troviamo Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi, che è arrivata dai 55 ai 46 kg, mentre Miryea Stabile ne perde solamente 6 kg, ove sbarca in Honduras con 59 chili ai 53 kg di oggi.