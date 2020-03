“Lampadino e Caramella”, primo cartoon inclusivo al mondo per bimbi speciali

In un mondo in cui, purtroppo, i bambini affetti da decifit e difficoltà sensoriali si sentono spesso esclusi dalla vita quotidiana dei loro coetanei, non riuscendo a trovare un po’ di pace e sollievo neppure guardando semplicemente la tv, in quanto la programmazione dei palinsesti televisivi troppo spesso non include programmi a loro dedicati, il nuovo cartoon “Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa” è stato pensato e realizzato avendo come target proprio questi bimbi più sfortunati, nello specifico bambini dai 2 ai 6 anni. Prodotto, in oltre tre anni di lavoro, dallo studio di produzione di cartoon Animundi, che ha sede all’interno degli studi di Cinecittà, in collaborazione con Rai Ragazzi e con la casa editrice di Rieti, Puntidivista, è il primo prodotto al mondo inclusivo, accessibile anche a bambini con difficoltà sensoriali, realizzato con la tecnica del Cartoon Able.

Il progetto – presentato lo scorso anno all’interno di diverse manifestazioni, tra le quali il festival “Cartoons on the Bay” – è nato qualche anno fa all’interno della casa editrice Puntidivista – che propone prodotti editoriali multiversione per bambini con disabilità e bisogni speciali – e l’Animundi Cartoon Studio ne ha sposato subito la causa. La realizzazione del prodotto si è avvalsa della consulenza di un team di esperti, tra insegnanti, educatori, psicologi e medici, che ne hanno codificato il linguaggio in modo da renderlo comprensibile anche ai bambini con deficit sensoriali: bambini ciechi, ipovedenti, sordi e autistici. I bimbi ciechi e ipovedenti potranno goderne grazie alla presenza di una voce narrante per le parti prive di dialogo – voce appartenente al noto attore Giuseppe Zeno – che rappresenta una sorta di audioguida, arricchita da un commento sonoro armonico e non invasivo.

I bambini sordi, invece, saranno accompagnati nella comprensione delle immagini dalla presenza di sottotitoli caratterizzati da una specifica sintassi e, soprattutto, dalla presenza di un fumetto all’interno del quale diversi attori sordi in costume – opportunamente vestiti e truccati come i personaggi del cartoon – recitano in live-action traducendo le parole nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). I bambini autistici saranno invece supportati da un uso della grafica e dei colori pensato appositamente per loro, nel rispetto di determinati criteri di percezione, conformi alle ricerche più recenti nel campo delle discipline neuroestetiche. Specifici accostamenti di forme e colori ridurranno nel bambino autistico il livello di ansia e attiveranno le aree del cervello legate al piacere.

Musiche, volti noti e trama

Anche le musiche e gli effetti sonori sono frutto di un meticoloso studio, volto alla realizzazione di specifiche colonne sonore che non risultino invasive o fastidiose per i piccoli spettatori, i quali potrebbero altrimenti distrarsi facilmente e porre la propria attenzione altrove. “Il tema dell’inclusione è essenziale, per essere vicini come servizio pubblico ai bambini che devono affrontare maggiori difficoltà“, ha dichiarato il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, che ha poi aggiunto: “è un programma rivolto a tutti, per promuovere l’inclusività e lo scambio di esperienze, sin dai primi anni di vita“. Il valore pedagogico e sociale di questo innovativo prodotto ha infatti ottenuto il contributo economico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Molti volti noti – meglio sarebbe dire voci note – hanno accettato con entusiasmo di sostenere il progetto, diventandone parte attiva e prestando la loro voce ad alcuni personaggi del cartoon; tra queste personalità appartenenti al mondo dello spettacolo troviamo: Monica Ward (storica doppiatrice di Lisa Simpson), Giovanni Allevi, Vladimir Luxuria, Raul Cremona, Gigi e Ross, Guillermo Mariotto, Beppe Carletti dei Nomadi e tanti altri. Il cartoon – composto da 20 episodi autoconclusivi della durata di 6 minuti ciascuno – è approdato in anteprima lo scorso 20 marzo sulla piattaforma RaiPlay ed andrà in onda su Rai Yoyo da domani 29 marzo alle 16.50, con un doppio episodio ogni giorno. La trama di ogni episodio è semplice ma mai scontata, in modo da rendere comprensibile ai bambini ogni passaggio narrativo, ma tenendo allo stesso tempo sempre desta la loro curiosità. I piccoli e più sfortunati telespettatori potranno finalmente godere appieno delle avventure dei loro beniamini.

Lampadino e Caramella sono due fratellini amici degli animali che trascorrono parte delle loro giornate all’interno del Parco dell’Elefante, dove imparano ogni giorno qualcosa di nuovo, che servirà loro nella seconda parte dell’episodio. Quando fa la sua comparsa l’uccellina Zilia, i due fratellini si recano sotto la Grande Quercia situata all’interno del parco, dove recitano una formula magica che li trasporta all’interno del Magiregno; qui incontrano il loro amico Zampacorta, che illustrerà loro, volta per volta, i problemi che gli abitanti del Magiregno si trovano ad affrontare, solitamente a causa del villain del cartoon, Duca Puzzoloso, che vuole rubare scettro e corona al re Zampasaggia, padre di Zampacorta e sovrano del Magiregno.