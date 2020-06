L’Allieva 3, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale confermano: la terza stagione sarà anche l’ultima

Mentre sono ancora in corso le riprese per la terza stagione de L’Allieva con protagonisti Lino Guanciale nei panni di Claudio Conforti e Alessandra Mastronardi in quelli di Alice Allevi, una notizia improvvisa rischia di suscitare la delusione dei milioni di fan della fiction: i due attori, infatti, hanno deciso di comune accordo di lasciare la serie per potersi dedicare ad altri progetti professionali.

Questa è una pratica usuale per Lino, il quale ha sempre dichiarato di amare lanciarsi in nuovi progetti e non rimanere imprigionato in una serie: per questo raramente lo vediamo prendere parte ad una fiction per più di tre stagioni. Alessandra Mastronardi, invece, che ha raggiunto il successo grazie alla serie Mediaset “I Cesaroni”, si trova per la prima di fronte ad un bivio: questa volta l’attrice ha scelto di seguire il compagno di set e assecondarlo nella sua decisione, per dedicarsi anche lei a nuove avventure lavorative.

La scelta di mettere un punto definitivo alla storia presa di comune accordo, fa capire quanto il clima sul set anche fuori sia sereno e disteso: i due infatti, oltre ad avere un ottimo feeling sul posto di lavoro sono anche amici nella vita reale. Tra i due però non c’è altro: entrambi sono, infatti, felicemente fidanzati, Lino con la ricercatrice universitaria Antonella e Alessandra con l’attore scozzese Ross McCall.

Le domande dei telespettatori sono quindi ora tutte orientate sul finale della fiction e soprattutto sulla storia d’amore tra Claudio Conforti: i due riusciranno finalmente ad avere il loro lieto fine oppure le strade dei sue si separeranno una volta per tutte? Ancora non è trapelato nulla a proposito di questa nuova stagione, che arriverà sul piccolo schermo nei primi mesi del 2021. Le riprese, infatti, sono riprese da poco, dopo l’interruzione forzata legata al Coronavirus e gli attori sono ancora impegnati sul set a pieno ritmo.

Per quanto riguarda le new entry di questa terza stagione, sono trapelati i nomi di due grandi attori: da un lato Sergio Assisi che vestirà i panni del fratello di Claudio, dall’altro invece Antonia Liskova, che non proverà a portare via Claudio alla bella Alice, ma lancerà all’allieva una sfida sul piano professionale.