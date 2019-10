La Strada di Casa 2: anticipazioni quarta puntata del 8 ottobre

La fiction di Rai1 “La strada di casa 2“ continua ad appassionare un gran numero di telespettatori, la terza puntata infatti è stata vista da 3.694.000 spettatori pari al 15.7% di share, che è un ottimo risultato considerando la programmazione concorrente: su Canale 5 la partita Juventus vs Bayer Leverkusen è stata seguita da 5.304.000 spettatori pari al 20.5% di share mentre su Italia1 la prima puntata della nuova stagione delle Iene, che si è aperta con l’emozionante omaggio a Nadia Toffa, è stata vista da 2.521.000 spettatori con il 14.9%.

Riguardo le vicende della famiglia Morra invece nell’ultima puntata Fausto e Lorenzo hanno avuto la certezza che il loro birrificio è stato sabotato, i batteri presenti nella birra infatti in base a varie analisi non si sono propagati spontaneamente ma sono stati inseriti. Del sabotaggio padre e figlio hanno sospettato prima Irene, fidanzata di Lorenzo è presunta suicida, e poi Emma, fidanzata di Mauro e tossico dipendente che è stata trovata morta apparentemente di overdose proprio dai Morra.

Fausto, inoltre, si è accorto anche di un’altro problema che riguarda non il suo birrificio ma la sua famiglia, ha scoperto infatti che sua figlia Milena ha una storia con Valerio ed è completamente succube e plagiata dall’uomo. Valerio Mazzei, che è interpretato da Massimo Poggio, sin dall’inizio ha cercato di prendere le redini del birrificio Morra e grazie all’aiuto di Milena ci sta riuscendo.

Nella prossima puntata protagonista sarà proprio Milena, la ragazza che all’apparenza sembra una studentessa modello dalla vita irreprensibile è l’amante di Valerio Mazzei, il rapporto tra i due però è un rapporto tossico e malato poiché l’uomo sfrutta la ragazza per appropriarsi dell’azienda della sua famiglia e le usa violenza.

Milena, dopo essere stata investita, sarà portata in ospedale per essere operata d’urgenza e li si scoprirà la presenza dei lividi sul collo non compatibili con l’incidente. La famiglia Morra considera responsabile di questi lividi proprio Mazzei, l’uomo quindi avrebbe tentato di strangolarla perché la ragazza ha scoperto che importa dalla Repubblica Ceca materie prime contaminate. I Morra ed Ernesto Baldoni così partiranno per Praga per cercare le prove di tale contaminazione.

Infine Gloria nota che la sua memoria è sempre più labile e temendo di avere l’Alzhaimer decide di sottoporsi a degli accertamenti.