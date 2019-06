"La sai l’ultima", ottimo esordio per il programma Mediaset condotto da Ezio Greggio

Mediaset in vista dell’estate ha deciso di riproporre un vero “evergreen” per andare a colpo sicuro ed accaparrarsi una buona fetta di audience. Un format tutto estivo, basato principalmente sulla leggerezza e sulla simpaticità; a colpi di battute e di barzellette i vari concorrenti si contendono le risate del pubblico.

Il programma in questione è “La sai l’ultima?“, ovviamente si parla di un format già esistente, sempre appartenente all’azienda Mediaset che in passato si è accaparrato la simpatia dei telespettatori. Quest’anno è stato rivisitato con un nuovo presentatore, il noto attore e conduttore di “Striscia la Notizia” Ezio Greggio.

L’esordio è stato davvero ottimo per il programma di prima serata in onda su canale 5, infatti la puntata d’esordio in data 21 Giugno 2019 ha vinto la gara degli ascolti, con un ottimo 21,14% di share, e ben 3 milioni di telespettatori, con picchi di 4 milioni durante l’arco della puntata.

Lo show di barzellette ha consentito quindi a Mediaset di battere la principale concorrente Rai, che nella stessa serata ha proposto il consueto appuntamento annuale, “La Traviata“ svoltosi all’Arena di Verona, dove per l’occasione stato anche omaggiato il maestro Franco Zeffirelli, scomparso da poco tempo.

Greggio durante un’intervista ha tenuto a precisare che la scelta di Romina Pierdomenico, ovvero la sua attuale compagna, come volto femminile da ricoprire durante la presentazione del programma non è stata una scelta avanzata da lui, bensi dai vertici Mediaset; Greggio infatti ha dichiarato: “Non è stata mia l’idea di far partecipare Romina a La sai l’ultima? ma di Mediaset: volevano vederla di nuovo in un programma comico dopo l’ottima figura che ha fatto nell’ultima edizione di Colorado, di cui è stata una delle ballerine. Così mi hanno proposto di arruolarla nel nostro cast“.