Isola dei Famosi, Ilary Blasi sogna di avere Tommaso Zorzi

Sebbene non sia ancora cominciato, il reality L’Isola dei Famosi sta prendendo sempre più piede con gli autori e la produzione in cerca di nuovi naufraghi pronti a sbarcare per darsi battaglia tra sfide e noci di cocco patendo la fame. La conduttrice del reality, come già annunciato, sarà Ilary Blasi, la quale vorrebbe, secondo indiscrezioni, qualcuno che sta avendo grandissimo successo in un altro reality. Vediamo di chi si tratta e le altre anticipazioni al riguardo.

In base all’ultima indiscrezione del settimanale Vero, sembrerebbe che Ilary Blasi vorrebbe come inviato Tommaso Zorzi, uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip attualmente in onda. In base alle fonti, sembrerebbe stia facendo di tutto per poterlo avere come inviato nella prossima edizione del reality che dovrebbe arrivare sugli schermi di Canale 5 verso la primavera, subito dopo il Grande Fratello.

Sicuramente per Zorzi sarebbe un trampolino di lancio dal momento che, come ha più volte confessato, sogna di essere conduttore e questa occasione rappresenterebbe per lui un ottimo banco di prova. Inoltre, piace molto al pubblico per via della sua solarità e umanità. L’attuale concorrente del GF Vip, qualora fosse Zorzi l’inviato, andrebbe a sostituire Alvin, che lo è stato nelle precedenti edizioni. I rumors rivelano che il ruolo di inviato dell’Isola potrebbe essere conteso da Zorzi e Aurora Ramazzotti.

Nel frattempo, si stanno anche delineando i vari protagonisti che dovrebbero far parte del cast della prossima edizione. Due nomi dati per certo sono quelli di Asia Argento, già partecipante di un altro game show, quale Pechino Express e Brando Giorgi, attore noto per aver lavorato nella soap Vivere.

Tra gli altri nomi, vi sono anche Eleonora Giorgi, Vera Gemma, Alessandra Canale, gli ex tronisti di Uomini e Donne, ovvero Lucas Peracchi e Lorenzo Riccardi. La Blasi manca dal piccolo schermo dal lontano 2019, quando sempre con Alvin, ha condotto gli Eurogames. Nel frattempo, insieme a degli esperti, si diletta sui social, commentando l’outfit di alcuni personaggi famosi.