"L’Isola dei famosi", posto da inviato conteso da Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti

La nuova edizione dell'”Isola dei famosi” sta prendendo piede. Se la conduzione di Ilary Blasi – dopo la rinuncia di Alessia Marcuzzi – è data per certa e la location vede i naufraghi ancora una volta impegnati in Honduras, diversa è la situazione per quanto riguarda la data di partenza del reality show e l’inviato che sarà presente sul posto e seguirà le gesta dei naufraghi.

Nelle ultime ore, si è vociferato che la Blasi starebbe facendo carte false per avere Tommaso Zorzi nel cast e nello specifico nelle vesti di opinionista. L’influencer attualmente è chiuso nella casa del “Grande Fratello Vip” e il percorso che sta facendo ha conquistato tutti, la moglie di Totti compresa. In realtà “Giornalettissimo” ha smentito le voci che vedrebbero Zorzi impegnato all'”Isola dei famosi”.

La lunga reclusione del gieffino (Tommaso è nella casa da settembre), che con ogni probabilità lo vedrà approdare in finale e dunque impegnato nel reality fino a febbraio, è uno dei motivi che non potranno poi consentirgli di partire per l’Honduras. Un periodo così lungo chiuso in una casa e spiato dalle telecamere 24 ore su 24, proverebbe chiunque e anche Zorzi sta iniziando a dare i primi segni di cedimento.

Per tale motivo, l’influencer è fuori dai giochi per ricoprire il ruolo di inviato all'”Isola dei famosi”. Mentre il nome di Tommy decresce, secondo “Giornalettisimo” vi è un altro nome che cresce ed è quello di Aurora Ramazzotti. Ricordiamo che la Ramazzotti e Zorzi erano migliori amici, ma a causa di un disguido hanno litigato. Chissà come la prenderà il gieffino quando saprà che proprio la sua ex migliore amica potrebbe ricoprire quel ruolo che a lui è stato in qualche modo negato.

La presenza di Aurora però non è data per certa, dato che anche Alvin è in corsa. Addirittura pare che il conduttore televisivo, veterano ormai della trasmissione, sarebbe in pole position. Nulla però è dato per scontato e il nome di Aurora Ramazzotti è sempre più forte. Insomma, non resta che attendere i prossimi sviluppi.