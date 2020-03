Il Segreto, anticipazioni puntata 21 marzo 2020: Morales non ha detto tutta la verità su Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto sono pronte a rivelarci cosa succederà nella puntata di sabato 21 marzo 2020, che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dalle 15.40. Garcia Morales ha confessato a Severo, Carmelo e Raimundo di conoscere Fernando, ben prima del suo arrivo a Puente Viejo. Il politico ha rivelato infatti loro di essere lo zio di Maria Elena, la defunta moglie del Mesia, ma ha tenuti nascosti alcuni suoi segreti.

Nella puntata precedente abbiamo visto Carmelo mettere alle strette Garcia Morales. Il politico è stato così costretto ad ammettere dinanzi a tutti la sua parentela con la povera Maria Elena e di essere venuto in Puente Viejo per punire l’assassino della nipote.

Il Segreto: Raimundo pensa che Morales sappia più di quanto ha detto

Morales è convinto che Fernando abbia avuto a che fare con la morte di Maria Elena ed ha deciso di fingersi suo alleato per smascherarlo. Il sindaco, così come Raimundo e Severo non credono alle loro orecchie. Garcia Morales ha taciuto la sua vera identità per tutto il tempo, senza dire niente a nessuno.

Garcia Morales però non ha raccontato tutto a Carmelo e agli altri. Infatti, sebbene abbia rivelato di aver complottato con Fernando, il politico non ha ancora rivelato tutto ciò che sa sul Mesia. Che il figlio di Olmo non sia veramente morto come si era pensato in un primo momento?

Pare proprio che Morales conosca l’identità del misterioso individuo che si aggira per boschi che prima ha preso a fucilate Carmelo e i suoi amici, e che poi con molta spietatezza ha posto fine alla vita del povero Meliton. Che Morales sia la chiave per giungere finalmente alla verità? Ulloa ne è convinto. Per sapere come finirà non perdete il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.