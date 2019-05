Il Segreto: anticipazioni puntata 19 maggio. La scoperta di Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto ritornano puntuali per svelarci cosa succederà nella puntata di domenica 19 maggio 2019, a partire dalle 16.21 su Canale 5. Chi volesse, potrà guardare l’episodio in streaming sul sito e l’app di Mediaset Play. Ma adesso scopriamo insieme la trama!

Nella puntata del 18 maggio de Il Segreto Fernando è riuscito a procurare a Maria una foto che ritrae Alfonso ed Emilia nelle mani dei rapitori, ma in buone condizioni. La giovane dà immediatamente la bella notizia al fratello Matias.

Anticipazioni Il Segreto: Julieta ce l’ha fatta, Antolina contro Consuelo

Proprio quando Severo era sul punto di gettare la spugna, ecco che Julieta compare in compagnia di Pilar. Fortunatamente Elsa è riuscita a chiudere lo scrigno prima di essere vista da Antolina e Dolores. La Laguna riesce inoltre a tenere testa alle insistenti domande della Miranar, anche se questa nota in lei un certo pallore: ella paragona la sua cera all’aspetto raggiante che ha invece Antolina.

Nel frattempo, Consuelo giunge per informarsi sullo stato di salute dell’amica e la moglie di Isaac per poco non le si getta addosso per aggredirla. Julieta è riuscita a convincere Pilar ad intercedere con i residenti di Las Lagunas: molti di loro infatti testimonieranno a favore di Severo nel processo contro Eustaquio Molero.

Santacruz, Carmelo e Saul non possono che essere felici per il successo ottenuto dalla Uriarte. Dolores comunica a Onesimo che finalmente a Punte Viejo c’è stato un decesso e che la loro attività di pompe funebri può ripartire. Intanto in paese iniziano a circolare delle banconote false.

Irene è contenta del nuovo lavoro che le è stato assegnato, mentre Fernando scopre che la cassaforte della Villa presenta un doppiofondo. Che ci sia nascosto qualcosa di importante al suo interno? Per saperlo, non ci rimane che attendere il nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.