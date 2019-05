Il Segreto anticipazioni puntata 18 maggio: Elsa viene scoperta?

Stando alle anticipazioni Il Segreto ci sorprenderà nella puntata di sabato 18 maggio 2019, che verrà mandata in onda su Canale 5 a partire dalle 15.10. I fan più affezionati della soap opera potranno rivedere la puntata in streaming sul sito o l’app di Mediaset Play. Ma scopriamo in dettaglio che cosa ci aspetta!

Allo scopo di rilanciare l’attività di pompe funebri di cui è proprietario insieme a Paco del Molino, Onesimo chiede ai parroci di pregare perché un’epidemia colpisca Puente Viejo e gli procuri tanti nuovi clienti.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando mostra a Maria una foto dei genitori

Dopo aver incontrato Elsa, Adela confida a Consuelo che la giovane non sta bene. Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che l’anziana si mette immediatamente ad indagare. Intanto Elsa ha un malore, mentre si trova alla locanda: spaventata, Marcela pretende da Matias che le racconti cosa sta succedendo veramente. Che finisca per rivelare alla moglie del piano di Elsa e Isaac?

Raimundo non sta molto bene e Mauricio si offre di sorvegliare le catacombe della Villa al suo posto. Che cosa ci sarà di tanto importante al loro interno? Fernando dice a Maria di essere riuscito a vedere Emilia e Alfonso, poi le mostra una foto che le dimostra il buono stato di salute dei suoi genitori.

Elsa fruga tra i gioielli di Antolina e trova una piccola chiave. Grazie ad essa, apre uno scrigno, ma purtroppo al suo interno non c’è niente che possa incastrare definitivamente la sua nemica. Per di più, rischia anche di essere scoperta. Infatti, Antolina rincasa prima del previsto in compagnia di Dolores. Intanto Maria non sa se fidarsi di Fernando. Che il Mesia non le stia dicendo a verità sul rapimento dei suoi genitori? Per saperlo, non ci rimane che aspettare il nostro prossimo appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto.