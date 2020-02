Il Segreto, anticipazioni del 12 febbraio: Prudencio organizza una caccia al tesoro per chiedere la mano di Lola

“Il Segreto” ci aspetta mercoledì 12 febbraio alle 16,40 circa con un nuovo appuntamento, dove i telespettatori potranno assistere alla proposta di nozze che Prudencio ha intenzione di fare a Lola, ma anche dei piani diabolici della Montenegro nei confronti della sua nemica. Il sequel della narrazione dunque è destinato ad emozionare sempre più i telespettatori.

Un modo innovativo e bizzarro che fare una proposta di nozze ce lo suggerisce Prudencio, che per chiedere la mano di Lola mette in atto uno stratagemma a dir poco bizzarro e originale. I dissapori che avevano allontanato la coppia nel passato sono ormai un brutto ricordo. I due giovani sono riusciti infatti a mettere da parte le incomprensioni, cercando nel dialogo e nella comunicazione la chiave di volta che ha fatto cadere tutti i muri costruiti, gettando così le basi per un nuovo dialogo e un nuovo rapporto di coppia.

Una caccia al tesoro per chiedere la mano di Lola

Ortega è venuto a conoscenza della grande pressione psicologica che la sua compagna ha dovuto subire a causa della Montenegro. Il maldestro tentativo di tener d’occhio Prudencio da parte della Mendana è clamorosamente fallito: Ortega, infatti, ha deciso di ritornare dalla sua fidanzata, di cui è perdutamente innamorato.

Prudencio sceglie quindi di organizzare una caccia al tesoro per chiedere la mano della sua amata. Un momento divertente che alleggerirà molto la pesantezza che invece si vive a Puente Viejo a causa del fatto che il paese rischia di essere spazzato via dalle carte geografiche. Lola dovrà quindi rispondere ad una serie di indovinelli ed enigmi, alla fine dei quali troverà un prezioso anello.

Prudencio vive solo per Lola e l’euforia che gli porta questo grande amore lo fa sentire forte ed invincibile, tanto da non curarsi più di tanto della perfidia e della cattiveria della dark lady, pronta a tutto pur di vendicarsi. La Montenegro inoltre non accetta di essere stata colpita nell’orgoglio. Il confronto con la Montenegro è quindi inevitabile e presto Prudencio potrebbe non sposare più la sua amata fidanzata. L’Ortega dovrà vedersela anche con lo strozzino Pablo Armero, che si presenterà creando non pochi problemi all’uomo.