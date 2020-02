Il paradiso delle signore, puntate dal 24 al 28 febbraio: Clelia scopre la verità sulla paternità di Federico

Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore“ che vede nuovi sviluppi nella vita dei personaggi principali. Le trame delle puntate che vanno da lunedì 24 fino a venerdì 28 febbraio svelano che la famiglia Guarnieri vivrà un momento di crisi, dovuto alla chiusura della banca di loro proprietà.

Vittorio (Alessandro Tersigni) deciderà di dare fiducia all’imprenditore Gilberto Sacco, al punto che aprirà un angolo di cosmetici all’interno del grande magazzino. Il Conti affiderà questo incarico a Dora, mentre non mancheranno le novità in casa Amato. Faranno ritorno nella città di Milano Antonio ed Elena, che si dimostreranno intenzionati a dare un aiuto concreto a Salvatore per comunicare la tragica notizia ad Agnese. Quest’ultima, venuta a conoscenza della verità, si toglierà la fede ma nel suo tentativo rimarrà ferita a un dito.

Angela sempre più vicina a Riccardo

Il rapporto tra Angela e Riccardo (Enrico Oetiker) diverrà sempre più stretto, dopo che la ragazza mostrerà la vicinanza al giovane Guarnieri riguardo al difficile momento attraversato dalla sua famiglia. Irene si impegnerà per provocare la gelosia di Marina nei confronti di Rocco. Armando avrà un incontro-scontro con Antonio, in seguito al quale giungerà alla conclusione che sia meglio tenersi lontano da Agnese.

Silvia proverà a ricucire i rapporti con il marito, ma Luciano sarà impassibile non aprendo le porte per un possibile perdono nei confronti della consorte. Federico sarà felice di tornare a lavorare al grande magazzino, mentre Riccardo troverà una soluzione per tutelare i beni di famiglia. Luciano (Giorgio Cattaneo) vedrà Clelia (Enrica Pintore) ed Ennio, ma non riuscirà a nasconderà la propria gelosia.

Antonio troverà il coraggio per fare le proprie scuse ad Armando per il modo in cui si è comportato con il magazziniere. Infine Clelia, nel tentativo di recuperare un giocattolo del figlio, si accorgerà della lettera di Silvia che le permetterà di scoprire la verità in merito alla paternità di Federico.