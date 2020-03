Il paradiso delle signore 4, le parole di Antonella Attili: "Agnese è molto preoccupata per Salvatore"

Antonella Attili da due stagioni interpreta il ruolo di Agnese Amato all’interno della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore“, ottenendo un grande apprezzamento dal pubblico per la sua interpretazione. L’attrice è stata protagonista di un’intervista al settimanale “Vero tv”, dove ha dato delle anticipazioni intorno al suo personaggio.

L’interprete ha fatto notare che si avvicina un momento complicato per la signora Amato che, dopo il dolore per il marito, comincia a temere per il futuro amoroso del figlio. La donna crede che Gabriella non sia più innamorata di Salvatore, come dimostrano queste dichiarazioni di Antonella Attili: “Come mamma è molto preoccupata per suio figlio, visto che si convince che Gabriella non sia più innamorata di lui”.

Le parole dell’attrice e il rapporto con la popolarità

L’attrice parla di un grande dolore per Agnese che ha accolto la fidanzata di Salvatore come una figlia, ma rimane delusa dall’atteggiamento della giovane stilista. Queste sono le dichiarazioni al riguardo di Antonella Attili: “Nonostante tutto, però, Agnese riesce a gestire il dolore che prova con grande contegno”.

Nel corso della chiacchierata con Vero tv, l’attrice ha anche parlato del destino sentimentale, in merito alla possibilità di una storia con Armando Ferraris. In merito a questa ipotesi, l’Attili ha risposto in questi termini lasciando una suspense: “Agnese con Armando vive un’affettuosa amicizia, le sta vicino con il rispetto e la delicatezza tipici del periodo storico in cui è ambientata la soap”.

Ha continuato dicendo di non sapere in quale direzione procederà il rapporto tra Agnese e Armando, se possa trasformarsi in qualcosa che va oltre l’amicizia: “Difficile anche per me saperlo visto che i copioni ci vengono consegnati passo dopo passo”. Infine, avviatasi verso la conclusione, l’attrice ha sottolineato che, nonostante abbia lavorato con attori e registi di un certo rilievo, è rimasta colpita dalla popolarità grazie alla soap opera.