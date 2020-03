Il paradiso delle signore 4: Federica De Benedittis parla del possibile ritorno di un personaggio

Federica De Benedittis è una delle protagoniste indiscusse della soap opera di Rai 1, “Il paradiso delle signore” dove veste i panni di Roberta, tra le Veneri del grande magazzino. L’attrice, nel corso di una recente intervista, ha avuto modo di porre l’accento sulla difficile situazione amorosa del personaggio da lei interpretato.

La De Benedittis ha sottolineato che Roberta continua a essere divisa tra due “pretendenti”, in quanto è fidanzata con Federico ma continua a essere attratta da Marcello. Queste sono le dichiarazioni al riguardo della giovane interprete che ha affermato: “Tra Marcello e Federico non ha ancora scelto”.

Le dichiarazioni dell’attrice

Intorno a questo tema, Federica De Benedittis ha ironizzato dicendo che il pubblico si divide in due parti: “Se non torniamo a girare non si saprà mai, ci sono due fazioni, chi è a favore di Federico e chi di Marcello e la trovo una cosa bella”. Nel corso della chiacchierata con Il tempo, l’attrice ha avuto di parlare di un personaggio che manca all’interno della soap opera di Rai uno.

Si tratta di Antonio Amato, interpretato da Giulio Corso, che nella realtà è sposato con la stessa De Benedittis da circa un anno. L’interprete di Roberta non ha escluso sorprese, aprendo al possibile ritorno nella città di Milano, dopo un lungo periodo di assenza dalla sua famiglia. Questa volta il fratello di Salvatore potrebbe rimanere insieme con la moglie Elena nel capoluogo lombardo.

Lo attestano queste parole di Federica De Benedittis che ha affermato: “Sappiamo che Antonio è a Torino, quindi può sempre tornare”. Nelle più recenti puntate il pubblico ha già assistito alla presenza di Antonio ed Elena, ma sono stati costretti a ripartire subito. Inoltre Federica De Benedittis, riguardo alla messa in onda de Il paradiso delle signore, ha rivelato: “Le puntate andranno in onda per tutto il mese di Aprile”.