"Il Collegio": le novità e il cast della quinta edizione

La quinta edizione de “Il Collegio” andrà in onda questa sera e sono numerose le novità previste per il docu-reality. I protagonisti saranno 21 studenti che si troveranno a vivere le dinamiche scolastiche del 1992 (anno molto più vicino rispetto a quello in cui sono state ambientate le passate edizioni) in otto puntate trasmesse in prima serata su Rai 2.

L’autore del programma televisivo, Luca Bosio, attraverso una lunga intervista per il settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ha rivelato come quest’anno cambieranno numerosi aspetti, tra cui anche la scelta della location in cui saranno ambientate le vicende scolastiche.

I protagonisti si troveranno infatti nel Convitto Regina Margherita di Anagni (posto che si trova in provincia di Frosinone) in quanto in grado di garantire spazi e caratteristiche ottimali: una grande cucina, diverse camerate, aule sul corridoio e un cortile e un giardino (in cui quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 si svolgeranno per la prima volta le lezioni all’aperto).

Inoltre, come rivelato da Luca Bosio, è stata scelta Anagni poiché quando è stato registrato il programma televisivo (tra luglio ed agosto scorso) il Covid-19 non era molto diffuso nella zona.

L’autore ha confidato come i protagonisti del docu-reality costituiscano un cast molto forte e del tutto inedito, con storie molto inconsuete. Tra i professori si ritrovano Andrea Maggi, Maria Rosa Petolicchio e Valentina Gottlieb (durante quest’edizione insegnerà educazione fisica). Ci sarà poi Marco Chingari (insegnante di educazione musicale e di recitazione).

Una grande novità di quest’anno sarà inoltre l’arrivo della figura del bidello che, come rivelato da Bosio, sarà un vero e proprio confidente per i ragazzi e non un rigido e severo sorvegliante come nel corso delle passate edizioni.