"Il Collegio" non sarà più girato in Lombardia: nuova location per la quinta stagione

Dopo il grande successo ottenuto con la quarta stagione, il docu-reality Il Collegio tornerà in onda su Rai 2 con la sua quinta stagione. Le prime quattro stagioni del programma sono state realizzate in Lombardia e più precisamente all’interno del Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco, ma la quinta stagione si sposterà altrove: le ragioni di questa scelta sono da ricercare nella pandemia generata dal Coronavirus e dagli strascichi che il virus ha lasciato in Lombardia.

Per ragioni di sicurezza, quindi, i produttori del programma hanno deciso di non correre rischi e di ambientare la nuova stagione de Il Collegio nel Lazio, anche se ancora non sono emersi ulteriori dettagli circa la location che ospiterà gli studenti pronti a vivere in una dimensione. I casting del programma sono ancora aperti e i produttori sono alla ricerca dei ragazzi perfetti che siano in grado di mantenere il programma sugli stessi livelli dell’anno passato.

Anche in questo caso, così come è accaduto per gli altri programmi in onda dopo la pandemia, ci saranno delle norme da rispettare per evitare il possibile contagio tra gli studenti e i docenti presenti all’interno del collegio romano.

Ancora non si sa quali siano le misure che verranno prese dai prodotti della trasmissione, ma certamente ci saranno delle limitazioni per quanto riguarda il contatto fisico tra gli alunni e tutto ciò avrà un certo impatto sulle dinamiche che generalmente si creano sui banchi di scuola.

E’ possibile quindi che i telespettatori non assisteranno più alle romantiche storie d’amore tra le collegiali e i collegiali, che hanno fatto sognare milioni di teenager da casa e che non si formino più quelle amicizie tanto importanti che permettevano ai ragazzi di resistere in un ambiente tanto diverso dalla realtà lontani dalle loro comodità e dai loro affetti più cari.