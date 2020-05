"I fatti vostri", Roberta Morise: "Mai litigato con Magalli"

Roberta Morise affianca,, ormai da due anni, Giancarlo Magalli alla conduzione de “I fatti vostri“, l’unica trasmissione che, nonostante il Covid-19, è sempre andata in onda con le dovute restrizioni del caso. Il programma continuerà la messa in onda fino al 12 giugno. La giovane conduttrice si confessa in una intervista a Telepiù, in cui ha modo di parlare del suo rapporto con Magalli.

A differenza della sua precedente collega, ovvero Adriana Volpe – la quale non ha mai instaurato un buon rapporto con Magalli, i loro battibecchi sono stati anche presi d’assalto sul web e nelle varie trasmissioni televisive – Roberta Morise afferma di andare d’accordo con lui e di non aver mai litigato. A proposito del suo rapporto con Magalli afferma: “Mi sento molto fortunata ad aver avuto l’opportunità di poter lavorare con Magalli, un professionista generoso a cui non smetterò mai di dire grazie. È una persona rispettosa, cordiale e protettiva”.

Racconta inoltre della grande sintonia che c’è sempre stata tra i due e che lei può solo imparare da un professionista serio e altruista quale Magalli. Il programma si conferma molto seguito e apprezzato, soprattutto in questo periodo legato al Covid-19, in cui è uno dei pochi ad andare ancora in onda. La stessa Morise afferma che se la trasmissione ha questo seguito è grazie a tutti i componenti dello staff che, ogni volta, confezionano puntate interessanti che catturano l’attenzione del pubblico a casa.

Oltre alla sfera professionale, si tocca anche l’argomento vita privata; la Morise, infatti, è finita agli onori della cronaca rosa per via di una liaison con Eros Ramazzotti. Un flirt montato dalle pagine di gossip ma smentito da entrambi le parti in causa, le quali parlano soltanto di un rapporto di amicizia tra di loro.

In questo periodo ammette che le manca molto la famiglia e tutti gli amici. Inoltre, riguardo il suo futuro professionale, spera di continuare a far parte de “I fatti vostri”, ma non dimentica un’altra sua grande passione, ovvero la musica; la Morise si esprime in questi termini: “In passato ho inciso un album ed oggi, con una maggiore maturità e consapevolezza, sarebbe stimolante un’esperienza discografica”.