Grande Fratello Vip ritorna a settembre con un doppio appuntamento. Le novità

Il Grande Fratello Vip ritornerà in onda a settembre con un doppio appuntamento. Al timone riconfermato Alfonso Signorini.

Squadra che vince non si cambia, questa la filosofia di Mediaset che ha deciso di riconfermare alla conduzione del reality di punta di Canale 5 Alfonso Signorini con Pupo a fargli da spalla. Con la pubblicazione dei nuovi palinsesti Mediaset per l’autunno scopriamo quindi l’ufficialità del ritorno del noto reality in versione VIP.

La partenza prevista è a settembre ma in serbo per gli spettatori ci saranno diverse sorprese. L’appuntamento settimanale viene raddoppiato dal momento che il Grande Fratello Vip andrà in onda il lunedì ma anche il venerdì.

Arrivata l’ufficialità della nuova edizione del reality si inizia a discutere sul cast che potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia. Al momento non c’è alcuna ufficialità o conferma del cast ma attualmente si dice che siano già stati provinati diversi personaggi famosi come Flavia Vento, Asia Argento, Elisabetta Gregoraci, Antionio Razzi, Rocco Siffredi ed il figlio Leonardo, Tommaso Zorzi, Gianmarco Tognazzi e Chiara Nasti. Qualcuno di loro varcherà la famosa porta rossa?

Al momento non si hanno notizie maggiori rispetto a questo Grande Fratello Vip 5 ma quel che è certo è che Signorini metterà insieme una squadra che potrà risultare brillante ed interessante per il pubblico a casa con l’obiettivo di replicare i successi della scorsa edizione del Grande Fratello, ottenuti nonostante l’emergenza coronavirus iniziata a programma già in corso con non poche difficoltà e perplessità da parte di autori e conduttore sulle decisioni da prendere.