Palinsesti Mediaset: tutte le novità di Rete 4, Canale 5 e Italia 1

A causa dell’emergenza Coronavirus Mediaset non ha potuto tenere la presentazione dei palinsesti di settembre aperta al grande pubblico. Nonostante questo piccolo inconveniente la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi sembra voler comunque regalare tante sorprese ai suoi fan.

Come spesso capita Rete 4 è dedicato ai talk show, grazie alle trasmissioni condotte da Nicola Porro e Mario Giordano. Canale 5 invece conferma la messa in onda del “Grande Fratello Vip”, mentre su Italia 1 c’è una trasmissione di Roberto Giacobbo.

Il palinsesto di Rete 4

Come riporta il sito “Davide Maggio”, il canale diretto da Sebastiano Lombardi si dedicherà soprattutto all’informazione e l’attualità italiana. Viene confermato “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro e “Fuori dal coro” di Mario Giordano, trovando una posizione nella giornata di martedì e sfidandosi contro “Cartabianca” di Rai 3 e “diMartedì” su LA7.

Presenti anche Paolo Del Debbio che condurrà “Diritto e rovescio“, Gianluigi Nuzzi con “Quarto grado” e Barbara Palombelli che sarà al timone di “Forum” e “Stasera Italia” in prime time. Invece tra le assenze più importanti ci sono Piero Chiambretti e Roberto Giacobbo.

Il palinsesto di Canale 5

Uno dei palinsesti più attesi è sicuramente Canale 5, diretto da Giancarlo Scheri. Ovviamente, come svelato da Alfonso Signorini, è stata confermata la nuova edizione del “Grande Fratello Vip” per il mese di settembre. Stessa sorte anche per “Temptation Island Vip“, la trasmissione ideata da Maria De Filippi e condotta da Alessia Marcuzzi.

Complice dell’ottimo successo dello scorso anno, nei palinsesti di Canale 5 è presente anche “Chi vuol essere milionario?” condotto da Gerry Scotti, che nel tardo pomeriggio condurrà anche “Caduta libera“. Confermatissimi anche “Tú sí que vales“, “Live – Non è la D’Urso” e alcune delle partite di Champions League e la finale della Supercoppa Europea.

Il palinsesto di Italia 1

Sulla rete diretta da Laura Casarotto dovrebbero esserci due grandi assenze: Roberto Giacobbo e Piero Chiambretti. Il primo conduce “Freedom“, mentre Chiambretti, secondo il sito “Tv Blog”, dovrebbe prendere il posto di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco“, anche se non presente nei palinsesti di “Davide Maggio”.

Come da circa 23 anni a questa parte, confermatissimo anche “Le Iene“, ove una puntata vede la conduzione di Nicola Savino e Alessia Marcuzzi mentre l’altra sarà affidata ad alcuni degli inviati del programma stesso. Tra le serie TV ci sono “Chicago Med” e “Lincoln Rhyme – Hunt for the Bone Collector“, mentre come film, per citarne alcuni “Jurassic World: Il Regno distrutto” e “Shark – Il Primo Squalo“.