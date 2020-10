Grande Fratello Vip, Paolo Brosio annuncia di essere pronto: "Aspetto l’ok di Mediaset per entrare nella casa"

Come confermato da Alfonso Signorini in diretta su Instagram durante una puntata di “Casa Chi“, la quinta edizione del Grande Fratello Vip si allunga fino al mese di febbraio. Per questo motivo il conduttore dichiara che, entro il mese di dicembre, entreranno almeno altri 7 concorrenti negli studi di Cinecittà.

In questa occasione conferma i nomi di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma che proprio come confermato da “Tv Blog” entreranno nella puntata di lunedì. L’obbiettivo di Alfonso Signorini è quello di far cadere alcune maschere all’interno della casa, dal momento che tutti e tre hanno avuto un approccio con alcuni concorrenti presenti a Cinecità.

Le parole di Paolo Brosio

Tra questi nuovi ingressi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe esserci anche quello di Paolo Brosio. L’ex volto di Quelli che il calcio doveva entrare nella casa già nella prima puntata del Grande Fratello Vip, ma a causa del Covid-19 ha dovuto rinviare il suo ingresso a data da destinarsi.

Come riportato dal sito “Gossipblog” nella giornata del 20 ottobre è stato ospite della trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano, in cui parla del GF Vip: “Ho fatto la clausura in hotel come accade per tutti i reality. Non mi sentivo bene, chiedo alla produzione di farmi fare un check up. A due giorni dall’ingresso nella casa, vado a Villa Tiberio, mi ribaltano, mi fanno l’autogas. Dalla tac aspirale risulta un’infiammazione ai polmoni, la famosa polmonite da Covid”.

Rivela di non essersi mai sentito male durante i venticinque giorni chiuso dentro a una struttura ospedaliera, anche se ha visto con i suoi occhi persone anziane morire a causa del coronavirus. La sua delusione accresceva sempre di più poichè, nonostante rispettasse tutte le cure, il tampone non diventava mai negativo.

Fortunatamente però questo brutto virus resta un lontano ricordo siccome, incalzato da Mario Giordano, rivela di essere pronto ad entrare nella casa: “Sto aspettando l’ok dalla produzione, da Mediaset e Endemol”.