GF Vip rilancia: nuova data e nuovi concorrenti in arrivo

Erano tante le voci che volevano un prolungamento delle puntate del reality show più seguito di sempre. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, tra alti e bassi, alla fine i numeri hanno dato ragione al padrone di casa, Alfonso Signorini; sembra infatti che il pubblico gradisca particolarmente questa quinta edizione del reality show.

Tante erano le ipotesi su un possibile allungamento dello show, ma sembra che ancora una volta Signorini abbia chiarito ogni dubbio, confermando tutte le voci che circolavano ultimamente. Tramite una puntata di “Casa Chi“, su Instagram, il presentatore afferma infatti che lo show non solo si protrarrà fino a metà febbraio, ma sono previsti anche dei nuovi inquilini.

Una notizia che ha di certo fatto contento i tanti fan dello show. Infatti Signorini ha dichiarato che a breve, precisamente a dicembre, sarà possibile già vedere un corposo numero di new entry: “A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più ‘tradizionali“.

I nuovi concorrenti e il motivo del mancato ingresso di Morgan

La parola “tradizionali” non è stata scelta a caso da parte del presentatore, sembra infatti che siano stati scelti nuovi personaggi che entreranno a breve nella casa, precisamente lunedì prossimo. I personaggi in questione sono stati selezionati con uno scopo ben preciso: “Li abbiamo scelti con uno scopo preciso: far cadere le maschere“, ha chiarito Signorini.

In molti hanno anche iniziato a fare domande sulla mancata partecipazione di Morgan, nonostante il cantante stesso abbia manifestato vivo interesse ad entrare nella casa, ma a dire no alla questione è stato il presentatore, dichiarando che Morgan sarebbe un personaggio del tutto ingestibile nella casa, con il suo linguaggio colorito e poco consono a una fascia di prima serata, ragion per cui ha deciso di dire no al cantante.