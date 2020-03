Grande Fratello Vip, il videomessaggio di Adriana Volpe: "Stare in un gruppo così è stato un regalo incredibile"

In questi giorni Adriana Volpe ha dovuto abbandonare la Casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e Pupo. Le motivazioni dietro a questa scelta non sono mai state svelate dalla diretta interessata, ma questa decisione forzata sarebbe avvenuta dopo aver saputo della scomparsa del suocero.

L’uscita di Adriana Volpe ha destato molta tristezza e preoccupazione tra gli altri vip rimasti nella Casa. In molti, ipotizzando che dietro a tutto questo potesse esserci il Coronavirus, hanno iniziato a porsi dei nuovi interrogativi sulla gravità di questo virus in Italia.

Le parole di Adriana Volpe

Come abbiamo potuto assistere in questa puntata del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini ha voluto richiamare l’attenzione degli inquilini, ricordando a tutti che l’addio di Adriana Volpe è stato un duro colpo da digerire per tutti i concorrenti negli studi di Cinecittà.

Successivamente, come svelato dalle anticipatizioni del “Grande Fratello Vip“, sullo schermo Alfonso Signorini mostra il video messaggio di Adriana Volpe: “Stare in un gruppo così positivo è un regalo incredibile, miei cari ragazzi mi fa un certo effetto girare questo video e l’emozione mi tradisce, il mondo è cambiato da quando siamo entrati nella Casa e questo mi fa tristezza”.

Il messaggio di Adriana Volpe, come riporta il sito del “Grande Fratello Vip“, non si ferma qui, poiché decide di parlare personalmente di alcuni suoi compagni di avventura: “Paola, io e te ci siamo scelte, abbiamo pianto e riso; Patrick, mi hai strappato sempre un sorriso; Fernanda, in questo viaggio siamo state vicine e tu mi hai letto molte volte negli occhi; Paolo, quante volte mi hai fatto compagnia; Antonella, abbiamo litigato spesso ma guardandoci spesso negli occhi e sai che ti voglio bene”.

L’aria si fa sempre più pesante nella Casa, ma Alfonso Signorini cerca di alzare un po’ il morale lanciando il motto delle ultime settimane: “andrà tutto bene”. Il reality show sta continuando ad andare avanti, ma da quando è scoppiato il Covid-19 non è più la stessa cosa.