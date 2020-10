Grande Fratello Vip, Éva Henger nega un suo possibile ingresso nella casa: "Litigherei da mattino a sera"

Nell’ultima puntata di “Casa Chi“, il format che va in onda sulla pagina Instagram del settimanale “Chi”, oltre ad Alfonso Signorini che ha rilasciato alcune anticipazioni sulle prossime dirette della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata intervistata anche Éva Henger.

L’ex attrice a luci rosse si concentra a parlare soprattutto del Grande Fratello Vip, svelando alcuni aneddoti sui concorrenti e svelando se partecipasse o meno al reality show. Successivamente arriva una sua frecciatina nei confronti di Lucas Peracchi, l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz.

Le parole di Éva Henger

Stuzzicata da Gabriele Parpiglia, l’ospite dichiara cosa farebbe se le proponessero di far parte del Grande Fratello Vip insieme a Mercedesz: “Direi di no farei andare solamente mia figlia, perchè a lei piacerebbe tantissimo e a me per niente. L’ultima Isola mi ha insegnato che sono un animaletto asociale e non farei altro che litigare da mattino a sera all’interno di quella casa, e farebbe male alla mia salute e con gli altri concorrenti”.

Successivamente la Henger parla di Elisabetta Gregoraci, dichiarando che secondo lei il gesto del pugnetto al cuore non è dedicato a un gruppo di amici ma a un presunto ragazzo. Éva ammette di essere molto dispiaciuta per Pierpaolo Pretelli, dal momento che si starebbe soltanto illudendo provando a conquistare il cuore della Gregoraci.

Si parla anche della questione Lucas Peracchi, che è impegnato con Mercedesz. Come svelato da Éva Henger in un’intervista a Live – Non è la D’Urso, ove hanno avuto anche un violento faccia a faccia, l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe fatto di tutto per allontanare la figlia dalla madre.

Nella seguente intervista Éva fa capire che la situazione non è migliorata: “Non è cambiato nulla, quella persona non vuole che Mercedesz si riavvicini a me. Non pensavo che mia figlia potesse innamorarsi di un uomo che divide madre e figlia”.