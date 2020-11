Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci conferma il contratto post matrimoniale: "Flavio Briatore è molto possessivo"

In un’intervista a fine gennaio del 2019 a “CR4 – La Repubblica delle Donne“, la vecchia trasmissione di Rete 4 condotta da Piero Chiambretti, il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini ha rivelato di questo contratto post matrimoniale tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Come svelato da Alfonso Signorini, in questo contratto la Gregoraci si sarebbe accordata con Flavio Briatore che per i tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali di gossip con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali che sarebbero altissime.

Elisabetta Gregoraci conferma questo contratto

Fino a questo momento di questo presunto contratto, nonostante se ne sia parlato molto, non è mai uscito fuori. Tuttavia la Gregoraci, durante il pomeriggio dell’8 novembre, ha chiacchierato con la nuova entrata Giulia Salemi ed ha confermato di avere un accordo con Flavio Briatore.

La Salemi, senza pensarci due volte, ha chiesto ulteriori delucidazioni a Elisabetta Gregoraci sul fatto se possono o meno frequentarsi liberamente con altre persone: “Cambiamo domanda… Sono tre anni, mi hai vista con qualcuno?”. La conduttrice di “Battiti Live” cerca quindi di eludere la questione, ma la Salemi non si arrende dinanzi alla prima difficoltà.

Infatti, tra una chiacchierata e l’altra, Giulia Salemi ricorda di alcune fotografie di Elisabetta Gregoraci con l’imprenditore Francesco Bettuzzi: “Uno con cui sono stata due anni, ma è finita malissimo, quindi figurati” dichiara Elisabetta Gregoraci che poi aggiunge: “F.B. (usa solo il diminutivo per parlare di Flavio Briatore n.d.r) è abbastanza possessivo… Sono sua per lui”.

In effetti l’imprenditore Bettuzzi, in una vecchia intervista al settimanale “Chi”, ha ammesso che Flavio Briatore abbia influenzato e non poco la loro conoscenza: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci. Alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati”.