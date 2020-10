Grande Fratello Vip, dalla metà di novembre andrà in onda soltanto di lunedì

Manca solamente l’ufficialità ma la quinta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe allungarsi fino al mese di febbraio, facendo così passare i concorrenti il Natale in Casa. Proprio per questo motivo Alfonso Signorini, in una diretta su Instagram a “Casa Chi”, ha dichiarato di star cercando nuovi vip per allargare il cast.

Nella puntata di lunedì dovevano entrare Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma ma, a causa della positività al Covid-19 per l’ex volto di Temptation Island, questi ingressi sono stati posticipati. Le novità non sono finite qui, dal momento che nella giornata di venerdì, dopo i tamponi usciti finalmente negativi, Paolo Brosio entrerà nella Casa.

Grande Fratello Vip in onda solo di lunedì

A quanto pare però Mediaset ha deciso di dare un po’ di spazio alle sue fiction, tagliando quindi alcuni programmi tra cui il GF Vip. Come riportato dapprima da Davide Maggio e poi da Publitalia, la concessionaria esclusiva di pubblicità del Gruppo Mediaset, dal 20 novembre il GF andrà in onda solamente di lunedì.

Ecco cosa riporta Davide Maggio in merito a questa news: “Con l’arrivo a fine novembre de Il Silenzio dell’Acqua 2 nei venerdì di Canale 5, terminerà il raddoppio delle puntate settimanali del Grande Fratello Vip, almeno per il 2020. Il reality di Alfonso Signorini, già allungato fino a febbraio 2021, andrà avanti di venerdì fino al 20 novembre; dalla settimana successiva la puntata serale sarà unicamente quella del lunedì”.

La prima edizione de “Il silenzio dell’acqua” è andata in onda nel mese di marzo, ottenendo una media superiore ai 3 milioni di telespettatori con uno share del 14%. La miniserie è stata co-prodotta da Reti Televisive Italiane S.p.A. e la società VelaFilm in associazione con Maite Bulgari di Garbo Produzioni e con il sostegno di FVG Film Commission e del Mibact – Direzione Generale Cinema.