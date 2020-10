Gf Vip, è Selvaggia Roma ad aver contratto il Coronavirus. Salta il suo ingresso nella Casa.

Dopo giorni di mistero sull’identità del vip che sarebbe dovuto entrare nella Casa del Gf Vip e che invece ha contratto il Coronavirus, esce fuori la verità. La concorrente contagiata è Selvaggia Roma, famosa al grande pubblico per la sua partecipazione al reality “Temptation Island” di qualche anno fa insieme a Francesco Chiofalo.

Se inizialmente la web influencer aveva smentito categoricamente la sua positività, in queste ultime ore è stata lei stessa ad affermare di essere positiva. Selvaggia ha rivelato la notizia attraverso le Stories del suo profilo Istagram, confidando che all’inizio aveva negato perchè era stata presa alla sprovvista ed aveva avuto un po’ di paura nel dire la verità.

La trentenne romana ha anche tranquillizzato tutti i suoi followers dichiarando di stare bene, di non avere nessun sintomo e che dal tampone effettuato è emersa una carica virale molto bassa. Naturalmente ha anche puntualizzato di non aver avuto nessun contatto con gli altri nuovi concorrenti che devono entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, ovvero Giulia Salemi e Stefano Bettarini.

Tutti e tre i concorrenti sarebbero dovuti entrare lo scorso lunedì 26 Ottobre, ma proprio pochi minuti prima della diretta era arrivato il risultato del tampone effettuato da Selvaggia Roma, che ha cambiato improvvisamente la scaletta della puntata.

Tuttavia Selvaggia Roma ha dichiarato che il suo ingresso nella Casa è stato solamente rinviato e non annullato, come era stato ipotizzato nelle ultime ore. Quest’anno il Grande Fratello Vip andrà in onda fino a Febbraio quindi Selvaggia ha tutto il tempo di riprendersi ed entrare a far parte del reality.

Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la scelta di far entrare Selvaggia nel cast dei nuovi concorrenti è stata molto influenzata dalla sua precedente storia con Enock Barwuack, che però è finita male. Sicuramente la storia tra Selvaggia ed il fratello di Mario Balotelli potrebbe creare parecchia curiosità nel pubblico a casa.