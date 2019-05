Grande Fratello Vip: Cicciolina potrebbe far parte del cast

Manca ancora molto tempo per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma in questi ultimi giorni stanno circolando numerosi voci sulla trasmissione. Al momento sappiamo davvero poco, in cui l’unica certezza è quello del cambio conduttrice, poiché Ilary Blasi avrebbe deciso di rifiutare il GF per condurre, sempre secondo i rumor, “Temptation Island Vip“.

Dovrebbe prendere il suo posto una tra Alessia Marcuzzi, che proviene da due anni non molto esaltanti con “L’Isola dei Famosi“, e Barbara D’Urso, che sta conducendo in maniera egregia l’edizione “Nip” del “Grande Fratello“. Qualora venisse scelta proprio la “Barbarella”, potrebbe portare negli studi di Cinecittà alcuni nomi che abbiamo visto più volte a “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” o “Live – Non è la D’Urso”.

I rumors su Ilona Staller

Secondo i rumors che circolano in rete, Cicciolina, conosciuta sia per la sua carriera da attrice a luci rosse che nel ruolo di deputata nel “Partito Radicale”, sarebbe pronta a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip: “Si vocifera che Ilona Staller sarà una delle star che animerà il prossimo Grande Fratello Vip e si dice anche che a breve firmerà un lauto contratto per il suo ingaggio. A quanto ammonterà mai il suo cachet?”.

In una vecchia intervista, Cicciolina ha rivelato il suo desiderio di partecipare al Grande Fratello: “Io sarei andata a fare il Grande Fratello Vip con quella meravigliosa donna, la moglie di Totti, con cui ho parlato quando andai come ospite a Le Iene. Le dissi: ‘Ilary, per favore, fai il mio nome per il reality?’. Lei mi rispose: ‘Assolutamente’. Infatti è stata meravigliosa e mi hanno chiamata. Poi però è sparito il mio nome”. In un’altra intervista avrebbe poi ammesso di essere pronta a donare i guadagni del GF in beneficenza.

Ora, senza Ilary Blasi, le cose potrebbero cambiare. Con una possibile conduzione di Barbara D’Urso, l’ex deputata Cicciolina potrebbe davvero far parte del Grande Fratello. Infatti, la donna, nell’ultima puntata del “Live – Non è la D’Urso”, è stata protagonista grazie alle scuse di Rocco Siffredi.