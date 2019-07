Grande Fratello Vip 4, Walter Nudo smentisce: "Non sarò opinionista"

Nelle ultime ore, il sito “Tv Blog” ha rilanciato una clamorosa notizia sul Grande Fratello Vip 4. Il conduttore Alfonso Signorini, insieme al suo staff, avrebbe deciso di non mettere degli opinionisti fissi, come capitato sempre nelle scorse stagioni, e vorrebbe dei personaggi nuovi in ogni puntata.

I nomi, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero da ricercarsi tra i vip delle scorse edizioni del Grande Fratello. Quindi, se questa notizia diventasse ufficiale, potremmo vedere seduti sulle due poltrone nomi del calibro di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Pamela Prati, Ivan Cattaneo e Walter Nudo. Quest’ultimo però ha immediatamente smentito questa notizia.

La smentita di Walter Nudo tramite le sue storie di Instagram

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha voluto fare prima i complimenti al direttore del settimanale “Chi” per il nuovo ruolo all’interno del reality show: “Oggi un mio collaboratore mi ha mandato un link che parla del GF Vip 4, sembra che la conduzione sia affidata ad Alfonso Signorini quindi gli faccio un in bocca a lupo ad Alfonso”.

Successivamente smentisce di far parte dello staff del GF Vip 4: “Si parla anche dei probabili opinionisti e fra questi è uscito anche il mio nome, Walter Nudo. Ora io mi sono ritirato ufficialmente dalla televisione, quindi la vedo molto improbabile che io possa fare l’opinionista per il Grande Fratello per qualunque altro tipo di programma”. Con un’altra storia di Instagram, continua a smentire la notizia pubblicata sul web.

La notizia del suo ritiro dalla televisione è arrivata verso la fine del giugno 2019. In quella circostanza Walter Nudo ha dichiarato di aver deciso di fare un passo indietro dopo ben ventiquattro anni di apparizioni tv. Infatti, in questo comunicato diffuso per mezzo stampa, rivela di voler concentrarsi solamente in campi o progetti in cui può aiutare le persone, proprio come ha cercato di fare durante la sua partecipazione come concorrente al GF.