Grande Fratello, il primo bacio tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato

Continua a far discutere molto l’amicizia nata tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato, i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Tra i due però non è stato sempre rosa e fiori, poiché inizialmente l’ex concorrente di “Io Canto” ha fatto delle dure accuse nei confronti di Michael.

Questi litigi però sono soltanto un lontano ricordo, e tra Michael e Cristian sembra essere nata un’amicizia molto forte. Qualche fan del Grande Fratello, negli ultimi giorni, sta ipotizzando anche che possa nascere una storia d’amore. Se Imparato ha rivelato senza problemi di essere gay, Terlizzi smentisce la sua omosessualità, ribadendo di essere etero.

Il bacio tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato

Ma i fan del reality show notano che da parte di entrambi sta nascendo una strana amicizia. Nella giornata del 1° maggio i due hanno attirato l’attenzione di tutti con un ballo romantico, con Imparato che ha sussurato delle parole dolci a Michael. Per di più, Guendalina Canessa, durante una chiacchierata con gli altri concorrenti, conferma che il Terlizzi avrebbe avuto relazioni intime con dei suoi amici dell’ambiente.

In queste ore però sta girando un video del “primo bacio” tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato. Il tutto è avvenuto sotto agli occhi della modella Mila Suarez, che ha applaudito entusiasta la scena. Il lombardo, come riporta “GossipBlog“, ha voluto risolvere il tutto con una battuta: “Ci hai messo la lingua, maiale! Io avevo puntato la guancia, vedi come fa! Capirai, io lo amo sempre”.

Il bacio tra i due quindi è nato solamente per gioco, ma in molti iniziano a sperare in una presunta love story. Solamente il tempo ci potrà dire cosa nascerà tra Michael e Cristian Imparato. Tuttavia la complicità sembra proprio non mancare.