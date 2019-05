GF16, Guendalina Canessa conferma l’omosessualità di Michael Terlizzi: "È stato con dei miei amici gay"

Se fino ad oggi l’orientamento sessuale di Michael Terlizzi è stato un enorme punto di domanda, fondato solo su meri pregiudizi e pettegolezzi da portineria, adesso giunge quatta quatta la testimonianza di chi intende parlare con cognizione di causa. Stiamo parlando di Guendalina Canessa, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello, che lunedì scorso è ritornata nel leggendario appartamento di Cinecittà.

Stando a quello che stanno riportando i più importanti social network, sembrerebbe che la loquace ex partner di Daniele Interrante, in vena di confidenze e invadenti rivelazioni, abbia rivelato a Christian Imparato che Michael Terlizzi ha avuto dei flirt con alcuni suoi amici omosessuali.

Senza girarci tanto intorno, Guendalina Canessa si è sbottonata con Christian, rivelandogli un’informazione inedita sulla vita privata del figlio di Franco. Proprio in merito ai rumors sulla presunta omosessualità di Michael, l’espansiva 38enne avrebbe dichiarato di sapere con certezza che Michael Terlizzi è gay, non per sentito dire ma perché ha avuto relazioni intime con dei suoi amici dell’ambiente. A riportare questa indiscrezione, un utente del forum del Grande Fratello. L’internauta ha sottolineato che, nella giornata di mercoledì, Guendalina Canessa avrebbe dichiarato di poter svelare ulteriori scoop in merito l’omosessualità di Michael Terlizzi, se opportunamente alticcia.

Alla luce di queste scottanti confidenze, Christian Imparato ha ritenuto appropriato correre da Michael Terlizzi e prepararlo psicologicamente ai potenziali filmati che potrebbero andare in onda nella puntata di lunedi prossimo: “Sai che io ti ho fatto la promessa di non riparlare di quella cosa per cui abbiamo discusso la prima settimana. La sto mantenendo. Però mica ti arrabbi se ne parlano altri con me? Voglio dire, magari arriva qualcuno e mi chiede delle cose o mi fa delle confessioni su te, sul fatto che potresti essere o non essere. Questo ti infastidisce?”.

Il flemmatico Michael, con il solito self control che lo contraddistingue, non è sembrato particolarmente turbato: “La prima settimana l’ho presa troppo sul serio, adesso se uscisse la cosa ci riderei sopra. Certo, mi piacerebbe che la persona che ha dubbi su di me, me lo dicesse. Non mi piace che gli altri dicano cose alle spalle. Per quale motivo ne parlano con te e non con me? Comunque io non avrei problemi a dire che sono gay. Ti dico che non ho mai avuto esperienze con uomini, perché non sono mai stato attratto da un maschio”.