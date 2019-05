Grande Fratello, il confronto di Francesca De André con Roxy e Giorgio Tambellini

Una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è stata Francesca De André. La gieffina, durante questa diretta, ha parlato sia con Roxy che il suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini.

In questi giorni, il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, ha mostrato in esclusiva da Barbara D’Urso alcune foto che ritraevano per l’appunto questa misteriosa bionda di nome Roxy insieme a Giorgio Tambellini sotto casa di Francesca De André, scatti che non sono stati apprezzati dalla De André.

La reazione di Francesca De André

In molti si sarebbero aspettati un confronto infuocato tra la gieffina e Giorgio. Tuttavia, stupendo anche la conduttrice Barbara D’Urso, Francesca è stata diplomatica con il suo attuale fidanzato, ma meno con Roxy. Infatti, tra le due ragazze c’è stato uno scontro molto infuocato, ma alla fine arriva la pace.

Il primo “scontro” avviene proprio con Roxy, che entra subito molto arrabbiata nella Casa del Grande Fratello. L’influencer, infatti, ha ammesso senza problemi di essere rimasta offesa per le parole utilizzate da Francesca De André nella scorsa puntata. La gieffina chiede immediatamente alla bionda, rivelando che in quella circostanza era molto adirata per le immagini del fidanzato. Lo scontro ha comunque assunto anche dei toni pesanti, con frasi del tipo: “Questa si spacca il cu*o in fabbrica? So io dove se lo spacca il c**lo”.

Successivamente nella casa entra proprio Giorgio Tambellini, che immediatamente abbraccia Francesca. La De André, dopo una breve chiacchierata con il suo fidanzato, inizia a baciarlo e coccolarlo. Barbara D’Urso decide di mandare in onda il video in cui si vede la gieffina molto vicino a Gennaro Lillio.

La coppia però ignora il video, facendo adirare Barbara D’Urso: “Così sembra che ci prendete in giro. Quello che pensiamo tutti è che tu con Gennaro ti sia spinta molto di più di un bacio”. Tuttavia, la De André, e in seguito Gennaro, ammettono che sono solamente dei buoni amici.