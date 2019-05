Domenica Live, parla Rosi Zamboni: "Non ho nessuna relazione con Giorgio Tambellini"

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere molto le foto pubblicate dal settimanale Nuovo su Giorgio Tambellini, l’attuale fidanzato di Francesca De André, insieme alla bionda influencer Rosi Zamboni. La giovane sta anche partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

In queste foto, svelate in anteprima dal direttore Riccardo Signoretti nei salotti della D’Urso, si possono vedere Rosi Zamboni e Giorgio Tambellini, fuori dal portone della casa di Francesca De André. Nell’ultima puntata di “Domenica Live” però Roxy ha voluto smentire che ci sia una relazione tra lei e il ragazzo.

Le parole di Rosi Zamboni

Roxy, in lacrime, ha voluto smentire tutte le accuse sul suo conto: “La storia non è andata come si è visto. Io tramite amici comuni mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca. Io ero sotto casa di Francesca per lavoro. Ci hanno fatto le fotografie, ma c’erano anche altre persone”.

Rosi smentisce che sia stata lei ad aver chiamato i giornalisti: “Non sono stata io a chiamare i paparazzi. Perché avrei dovuto? Non ci sono foto che dimostrano che io e Giorgio fossimo soli. Eravamo in quattro, io, Giorgio, Alessandra e Gioia, cugina di Giorgio. Non sono mai salita a casa di Francesca De Andrè, assolutamente. Sono passata di lì perché Alessandra doveva consegnare delle cose a Giorgio. Io sono rimasta sul portone”.

In realtà, sembrano esserci davvero le foto che dimostrano che Rosi e Giorgio fossero soli. Infatti, dentro a una busta, Barbara D’Urso ha mostrato le fotografie di Roxy e del fidanzato di Francesca De André e si vedono i due, a un tavolino, mentre prendono un caffè. Secondo l’influencer la foto però sarebbe stata ritagliata, poiché al tavolo insieme a loro c’erano le due amiche Alessandra e Gioia.