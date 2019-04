Grande Fratello, Alberico Lemme richiamato ufficialmente: ecco il comunicato

Alberico Lemme, nei pochi giorni trascorsi all’interno della Casa del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha fatto parlare molto di se. Il nutrizionista, diventato famoso grazie a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, è stato protagonista di una dichiarazione definitiva poco carina sui propri figli, ricevendo un duro attacco da Valentina Vignali.

Questo però ha scosso anche gli altri concorrenti all’interno della Casa del Grande Fratello, e per protestare hanno deciso di fare uno sciopero del silenzio di circa dieci minuti. La conduttrice a “Live – Non è la D’Urso“, per questo comportamento, aveva promesso ai telespettatori di essere pronta a dare un richiamo ufficiale ad Alberico Lemme.

Il richiamo

Nella puntata del 18 aprile di “Pomeriggio Cinque“, la conduttrice ha mostrato le immagini di Alberico Lemme mentre veniva richiamato dagli autori del Grande Fratello. Il nutrizionista sembra davvero pentito per le dichiarazioni, e accetta senza esitazione la “punizione” riservata dal reality show.

Il comunicato ad Alberico Lemme recita in questa maniera: “Dottor Lemme, nel corso di una conversazione con gli altri concorrenti si è reso protagonista di dichiarazioni molto forti sul rapporto con i suoi figli e sul coinvolgimento emotivo rispetto al delicato tema della morte. Le sue parole sono risultate irrispettose e offensive della sensibilità comune, per queste ragioni il Grande Fratello la richiama ufficialmente”.

Il farmacista, con senza nessun tipo di stupore, risponde con un “sarà fatto”. Quindi, Alberico Lemme sembra promettere che da oggi in poi si comporterà in una maniera diversa con gli altri concorrenti della Casa del Grande Fratello. Come ben sanno i fan del reality show, l’uomo non è un vero e proprio concorrente all’interno della trasmissione,come rivelato da Barbara D’Urso. La sua presenza infatti sarà per alcune settimane, ma gli altri ragazzi devono credere che sia nel cast.