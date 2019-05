Grande Fratello 16, Michael Terlizzi attacca Francesca De André

Francesca De André continua ad avere numerosi battibecchi, spesso senza un motivo vero e proprio, nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Sicuramente uno degli scontri più indimenticabili di Francesca De André resta quello con Mila Suarez. La marocchina, proprio per le parole dure usate dalla gieffina, ha rivelato a “Domenica Live” di pensare ad una possibile denuncia nei suoi confronti. Anche il pubblico sembro stufo di lei, e nella diretta di questa sera si ipotizza anche un televoto lampo, con i fan che devono decidere se volerla o meno nella Casa.

Lo scontro tra Michael Terlizzi e Francesca De André

Il ragazzo ha provato in tutti i modi a riallacciare i rapporti nei confronti di Francesca. La De André però non è mai stata clemente nei suoi confronti, e pare poco interessata alla sua amicizia. Dopo tanti rifiuti, Michael sembra aver sboccato contro la gieffina.

Come riporta il sito “Gossip e TV“, questo è stato lo sfogo di Michael Terlizzi con Vladimir Luxuria su questa vicenda di Francesca De André: “Le stavo portando un pezzo di pizza come faccio con tutti e lei mi fa ‘Tanto è una scusa e ti rimangi tutto. Ti ho visito farlo altre volte’. Ma oh! Che nervi. Poi accumulo e… Ti giuro, io non ho mai fatto una cosa del genere. Io l’ho fatto perché mi faceva piacere”.

La situazione, almeno fino a questo momento, sembra davvero irrisolvibile, poiché Michael Terlizzi pare che abbia perso la pazienza nei confronti di Francesca De André. Tuttavia, nella puntata di questa sera del Grande Fratello, Barbara D’Urso potrebbe ritornare sulla lite tra i due ragazzi, sempre se non verrà eliminata prima dal possibile televoto lampo.