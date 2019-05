Grande Fratello 16, anticipazioni: Francesca De André potrebbe rischiare l’eliminazione

Nella giornata del 27 maggio va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La diretta sembra promettere numerosi colpi di scena, e proprio per questo motivo non dovrebbe deludere le aspettative dei telespettatori da Casa.

Nelle ultime ore, si sta poi parlando di una possibile squalifica per Francesca De André, per via di una auto-eliminazione o un televoto lampo, a causa di alcuni commenti nei confronti degli altri concorrenti. Il pubblico ormai sembra essersi stufato dal suo comportamento, e si scaglia anche contro la D’Urso.

Le anticipazioni del GF 16

Francesca De André ha litigato con quasi tutti i concorrenti di questa edizione del GF. I primi litigi sono avvenuti con la modella marocchina Mila Suarez verso la quale ha usato dei termini poco carini. Ciò che sembra aver fatto perdere la pazienza al pubblico è stato il commento su Martina Nasoni, quando la De André l’ha definita un’alcolizzata frustata.

Barbara D’Urso, fino a questo momento, è stata sin troppo clemente nei suoi confronti. Un atteggiamento che ha fatto infuriare il pubblico da Casa, che vorrebbe vedere la De André punita per i comportamenti. Questo potrebbe succedere nella prossima puntata del reality show, poiché sul web si mormora di un possibile televoto lampo nel quale si potrà decidere se far rimanere o meno Francesca.

Nella prossima puntata poi si potrebbe parlare anche del toccante racconto di Vladimir Luxuria. L’ex deputata ha infatti raccontato del suo passato doloroso, emozionando il pubblico da Casa. Argomento di discussione anche l’avvicinamento tra Francesca De André con Gennaro Lillio dopo gli ultimi fatti di Giorgio Tambellini.

Infine, toccherà al televoto da casa. In nomination per questa puntata ci sono Martina Nasoni, Serena Rutelli e Michael Terlizzi. Come riportano alcuni blog che parlano del Grande Fratello, la “ragazza dal cuore di latta” sembra essere la favorita ad abbandonare il reality show.