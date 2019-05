Grande Fratello 16, Francesca De André parla di Giorgio Tambellini: "Ora mi sento più serena"

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, la vera protagonista di ogni puntata è Francesca De André. La ragazza, ha fatto parlare di sé, per la sua relazione con Giorgio Tambellini e per l’attacco fatto verso Dori Ghezzi, la moglie del nonno.

Inizialmente, Francesca De André non ha vissuto nel migliore dei modi la vicenda di Giorgio Tambellini. La figlia di Cristiano, infatti, nell’ultima puntata del GF 16, ha avuto conferma, da parte del diretto interessato, di essere stata tradita. Una delusione che, almeno come possiamo capire dalle parole della gieffina, sarebbe passata nel giro di pochi giorni.

Le parole di Francesca De André

Il sito “Tv Zap” riporta che la ragazza ha parlato così dinanzi agli altri concorrenti del Grande Fratello Nip: “Da quando so come stanno le cose, per assurdo, sono più serena”. Successivamente parla della possibilità di perdonare il tradimento: “Non mi ci ero mai trovata ma pensavo di non essere in grado. Poi, quando ti ci trovi dentro, subentrano ragionamenti, elaborazioni e metabolizzazioni, vai anche a prendere in considerazione pure degli esempi di vita che ti circondano e smetti di vivere di cliché che poi riguardano anche i giudizi di massa”.

Spiega poi che ogni persona reagisce in una maniera totalmente differente davanti ad un fatto del genere: “Io conosco persone che con un tradimento di mezzo hanno consolidato in maniera ancora più efficace il rapporto con il proprio ragazzo”. Successivamente dichiara che, conoscendo il suo carattere, ha reagito anche bene dinanzi a questa situazione tanto complessa.

Dalle sue parole, non sembra che Francesca De André abbia chiuso le porte per un possibile rappacificamento con Giorgio Tambellini. La ragazza, anche durante l’ospitata del suo fidanzato avvenuta nell’ultima puntata del Grande Fratello Nip, sembrava essere molto comprensibile nei suoi confronti, seppur arrabbiata per il tradimento.

In questi giorni però Francesca De André si è avvicinata molto a Gennaro Lillio. Secondo Barbara D’Urso i due, dopo l’ingresso di Taylor Mega all’interno della casa più spiata d’Italia, si sarebbero dati il loro primo bacio. Le immagini mostrate non chiariscono molto la situazione, ma “dai rumori” pare che qualcosa sia successo davvero.