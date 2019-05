Grande Fratello 16, Giorgio Tambellini si confronta con Francesca De André: "È un complotto"

Quasi un terzo della diretta del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme agli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, è stato dedicata a Francesca De André.

In questa puntata, Francesca De André ha potuto confrontarsi sia con Alessandra che il suo fidanzato Giorgio Tambellini. La sua migliore amica entra nella Casa proprio per confessare dei tradimenti fatti dal giovane ragazzo da quando la figlia di Cristiano si trova all’interno degli studi di “Cinecittà”.

Il confronto con Alessandra

A confermare questo tradimento ci sarebbe proprio un lungo messaggio vocale che però non viene ascoltato durante la diretta. Barbara D’Urso promette che saprà la verità dopo la sua esperienza al Grande Fratello Nip. Tuttavia, come giusto che sia, Francesca De André ci tiene a fare alcune domande ad Alessandra.

Alessandra, che non può rispondere alle domande della De André, conferma che il tradimento c’è stato, aggiungendo di avere poca stima per Giorgio Tambellini. Per spezzare un po’ il clima di tensione, Iva Zanicchi domanda se è andato a letto con una capra.

Il confronto con Giorgio Tambellini

Il fidanzato di Francesca De André non tergiversa e va subito al punto: “Io non ho parole, stai ascoltando una falsa! Io sono qui da uomo per dirti tre cose. Quella lì (la presunta amante n.d.r) me l’ha presentata la tua amica Alessandra, gli ha detto ‘questo è il ragazzo di Francesca De André'”.

Successivamente, la De André domanda cosa sarebbe successo con questa donna, e lui risponde: “Ho fatto quello che mi pare. Qui non è possibile parlarne. Te lo dirò io fuori. Non ti ho tradito io. Ti ha tradito la tua amica Alessandra. Finisci questo giochino e poi sarò io il primo a dirti le cose. È un complotto”.

Con le insistenze di Francesca, Giorgio Tambellini ammette il tradimento con questa ragazza. Tuttavia, più volte conferma di trovarsi a centro di un complotto, dichiarando di voler dire la verità una volta finito il reality show, senza le telecamere di Mediaset.

L’intervento di Barbara D’Urso

Giorgio Tambellini comincia a sbroccare anche con la conduttrice e la redazione del GF Nip, poi dichiara di sentirsi sotto sequestro nella Casa. Infatti, durante il confronto con la De André, ha chiesto più volte di volersene andare. Come se non bastasse, il ragazzo pensa che tutta questa vicenda viene strumentalizzata per aumentare l’audience della trasmissione.

Barbara D’Urso non ci sta e risponde alle accuse di Giorgio Tambellini: “Giorgio, Giorgino, scusa eh… ti dico una cosa che noi non abbiamo bisogno di fare l’audience con te che ti chiudi in macchina con una. Ma io ho il dovere di proteggere e informare una ragazza che ho messo nella casa del Grande Fratello”.

La D’Urso chiede ad Alessandra di rientrare nuovamente in Casa per cercare di salvare la situazione. Il confronto tra i tre si riaccende nuovamente, ma spesso vengono ripetute le solite cose. Giorgio, nel finale, si avvicina e stringe nuovamente Francesca, con la D’Urso che lo caccia fuori per aver messo le mani addosso.