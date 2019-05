Grande Fratello 16, Francesca De André attacca Dori Ghezzi: "Mi ha abbandonata"

Nella giornata del 27 maggio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Maglioglio. La protagonista, come spesso capita nelle ultime settimane, è Francesca De André.

La figlia di Cristiano ha avuto prima un confronto con la sua migliore amica Alessandra, e poi con il suo fidanzato Giorgio Tambellini, che conferma di aver tradito la gieffina. Barbara D’Urso decide leggere a Francesca l’intervista rilasciata da Dori Ghezzi, la moglie del nonno Fabrizio De André.

La risposta di Francesca De André

La ragazza, dopo aver presenziato numerose volte nei salotti di Barbara D’Urso, ha scelto di entrare nella casa più spiata d’Italia finendo nel mirino del pubblico da Casa a causa del suo linguaggio a volte troppo pesanti. Una vicenda che sembra non piacere molto a Dori Ghezzi, che intervistata al settimanale “Sono” rivela che Fabrizio non merita una escalation familiare di questo tipo.

A queste parole non fanno attendere una risposta di Francesca De André: “Barbara onestamente io non voglio parlare di questa persona che mi ha accompagnata nella casa famiglia quando in realtà avrebbe potuto prendere il mio affidamento, ma lei in una lettera ha rifiutato questa opportunità. Avrebbe potuto anche pagarmi un collegio privato e invece ha deciso di abbandonarmi in questo posto. Loro fanno una vita agiata, mentre noi non abbiamo nemmeno una casa di proprietà“.

Successivamente, aggiunge che penserebbe anche a una pace con Dori Ghezzi, ma desidera che oltre alle belle parole ci siano anche dei fatti concreti, poiché per lei sono le azioni che contano davvero nella vita.

A prendere le difese di Dori Ghezzi ci pensa Cristiano Malgioglio. Il paroliere e l’opinionista del Grande Fratello Nip, in queste settimane, non ha mai nascosto la sua amicizia con Fabrizio De André, ed è stato proprio lui a far incontrare “Faber” con Dori, celebrando poi le nozze nel 1989 .

Cristiano Malgioglio, proprio per questo motivo, rivela che conosce molto bene Dori Ghezzi e la ritiene una persona meravigliosa. Inoltre fa sapere che la donna sta soffrendo molto per questa vicenda.